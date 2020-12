publié le 04/12/2020 à 16:53

Une plateforme nationale de signalement des discriminations, gérée par l'État, le défenseur des droits et des associations, sera lancée en janvier, a annoncé Emmanuel Macron ce vendredi 4 décembre dans un entretien à Brut. Cette plateforme sera inspirée "de ce qu'on a su développer sur les violences faites au femmes", précise-t-il.

"Aujourd'hui quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé (…) On est identifié comme un facteur de problème et c'est insoutenable", a regretté le chef de l'État. "On a tout dit, tout essayé, (…) le seul moyen de bouger c'est de faire ce qu'on a su faire sur d'autres violences ou d'autres sujets sensibles, c'est de mettre en place une plateforme commune, pour que les gens puissent dénoncer de manière très simple, unique et nationale".

Deux initiatives sont déjà prévues par le gouvernement, d'une part, à partir de janvier prochain, "un grand sondage, sur une plateforme internet, où les gens pourront dire en quoi ils sont discriminés et où. Il y a le contrôle au faciès, le logement, l'emploi, le quotidien de la vie…", précise le président de la République. D'autre part, une plateforme nationale de signalement des discriminations, avec un numéro d'appel, "ce sera un numéro et un site internet où l'on pourra signaler, être écouté et (…) avoir un suivi si on veut porter plainte".