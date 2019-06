et AFP

publié le 12/06/2019 à 15:41

Ce mercredi 12 juin, le Premier ministre Édouard Philippe était devant l'Assemblée Nationale pour mettre en œuvre "l'acte II" du quinquennat d'Emmanuel Macron. A cette occasion, il est revenu sur le nouveau barème fiscal mis en place. "Un gain moyen de 350 euros" pour la première tranche, qui regroupe douze millions de foyers, "180 euros" en moyenne pour "les cinq millions de foyers de la tranche suivante".



Le président de la République avait annoncé sa volonté de baisser de 5 milliards d'euros l'impôt sur le revenu lors de sa conférence de presse le 25 avril dernier.

"Les impôts des ménages baisseront de 27 milliards d'euros sur le quinquennat", a affirmé le chef du gouvernement. Des baisses dirigées en priorité vers les classes moyennes. Ces baisses d'impôts devraient être votées "dans le projet de loi de finances pour l'année 2020". Le texte devrait être présenté à la rentrée prochaine.



Édouard Philippe a confirmé la suppression "pour l'ensemble des Français" de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Pour les 80 % des Français les plus modestes, la suppression devrait être effective dès 2020. Pour les 20 % restant, elle s'étalera sur trois ans.

Des pistes d'économies

Pour financer ces annonces, le Premier ministre a indiqué que le gouvernement devra "faire des choix pour contenir nos dépenses publiques." Il a donné des pistes comme la suppression de certaines niches fiscales "anti-écologiques", celle "concentrées sur les très grandes entreprises", ou encore celles qui "réduisent les droits sociaux des salariés."



Il n'a toutefois pas donné plus de détails sur les économies envisagées. Le ministre des Finances et celui des Comptes publics, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, devraient annoncer "début juillet les choix du gouvernement."