Édouard Philippe : les prochains mois "seront ceux de l'accélération écologique"

publié le 12/06/2019 à 15:26

"Les douze prochains mois seront ceux de l'accélération écologique", a affirmé mercredi le Premier ministre Édouard Philippe dans son discours de politique générale de mi-mandat à l'Assemblée nationale.



"Au coeur de l'acte II, il y a d'abord l'ambition écologique. Plus personne n’a le monopole du vert et c'est aussi cela le dépassement des anciens clivages. Je connais mes soupçons me concernant : je viens de droite (...) Je ne me ferais pas passer pour un autre. Je ne suis pas un défenseur de la décroissance. Je crois en la science et je veux qu'elle ait davantage de place dans notre débat publique (...) J'aime l'industrie et je l'assume", explique-t-il.

Le chef du gouvernement a souhaité que les projets de loi sur la mobilité et l'énergie-climat soient adoptés "avant l'été" et que "les aides existantes à la rénovation énergétique" soient remises "totalement à plat". Il a aussi affirmé que "tous les produits en plastique jetables seraient bannis" de l'administration à compter de 2020.

Edouard Philippe a également annoncé la fermeture de la centrale de Fessenheim avant l'été 2020, "la part du nucléaire sera réduite de 50% avant 2035.