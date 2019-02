publié le 25/02/2019 à 07:51

Décidément, les impôts agitent beaucoup le gouvernement. Quand ce n'est pas la hausse sur les successions, c'est le retour de la taxe carbone ou la suppression des niches fiscales. Dimanche 24 février, la ministre de la Cohésion des territoires Jacqueline Gourault a même proposé que tous les Français payent l'impôt sur le revenu.



À chaque fois, c'est démenti par Matignon, mais à quoi jouent-ils ? C’est vrai que c’est étrange cette surenchère sur l’impôt, cette espèce de concours Lépine avec chaque ministre qui sort avec son idée sous le bras et qui est invariablement retoqué par Matignon ou par le président.

Soit on est en plein débat au sein du gouvernement avec des ministres qui ne sont pas toujours d’accord avec le président et le premier ministre et qui font valoir leurs idées ou qui veulent montrer qu’ils ont un poids politique, qu’ils représentent quelque chose.

La stratégie des ballons d'essai ?

Jacqueline Gourault, typiquement. On peut se demander à quel titre elle s’exprime sur la fiscalité, elle qui représente les territoires au gouvernement ? C’est peut-être parce qu’elle est la porte-voix de François Bayrou qui a toujours plaidé pour l’impôt pour tous. Sauf que cela rappelle la période Hollande, où chacun jouait sa partition autour de l’impôt au point de provoquer le ras-le-bol fiscal. Donc soit, on est dans l'excès de débat de la part des ministres.



Soit c’est plus organisé que ça. Le Président et le Premier ministre laissent intentionnellement les ministres s’exprimer. Ça s’appelle des ballons d’essai. On voit comment les Français réagissent, et on ajuste. N'oubliez pas que les interviews sont relues par Matignon et même parfois par l'Élysée.



Vous ne vous souvenez pas sous Nicolas Sarkozy le débat sur l’âge de départ à la retraite ? 67 ans disait François Fillon pour être en phase avec l’Allemagne tandis que Nicolas Sarkozy relevait l’âge de la retraite de 60 à 62 ans plus acceptable, forcément. Ça faisait apparaître le président Sarkozy comme un modérateur. Bon, ça ne trompait personne mais la confusion était entretenue.

L'impôt universel, une mesure symbolique

C’est peut-être ce que cherche Emmanuel Macron : apparaître comme un modérateur. Mais sur le fond, faire payer l'impôt à tout le monde, est-ce une si mauvaise idée ? Non, symboliquement c’est une bonne idée. Vous savez au Danemark, qui est l’autre pays des impôts, tout le monde paye l’impôt y compris sur les allocations. L’État prélève une somme même toute petite, sur les allocations des plus démunis, au titre de l’impôt. C’est très symbolique.



Donc, ça existe et je trouve ça intéressant parce que cela veut dire qu’on contribue tous à la marche de la nation. Le problème de cette belle idée, c’est que tous les français payent déjà des impôts. Il ne faut pas croire qu’il y a 50% de Français qui ne payent pas d’impôt du tout !



Quand vous achetez une baguette de pain, vous payez un impôt indirect, qui participe au fonctionnement de l’État, ça s’appelle la TVA. Ça représente la moitié des recettes fiscales de l’État, beaucoup plus que l’impôt sur le revenu. Tout ça pour vous dire, ne vous faites pas d’illusions. Cette idée n’ira pas au bout.