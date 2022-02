Guerre en Ukraine : les 5 moments clés de la relation Macron-Poutine

Après plusieurs semaines de tentatives diplomatiques, d'entretiens en physique au Kremlin et à distance par téléphone, Emmanuel Macron n'a pas réussi à dissuader Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine. "Nous avons tout fait pour empêcher cette guerre", a assuré la ministre des Armées Florence Parly ce vendredi sur RTL. "Depuis des semaines le président de la République n'a cessé de déployer des efforts pour que ce conflit n'ait pas lieu", dit-elle.

Force est de constater que ces efforts ont été vains. Alors qu'il arrive à la fin de son mandat, Emmanuel Macron fait face à un échec, celui d'avoir pendant 5 ans essayé de nouer avec Vladimir Poutine une relation de confiance, mais il n’y est jamais parvenu. Il faut dire que la tâche n'était pas aisée, comme l'a rappelé le journaliste et philosophe Michel Eltchaninoff. Poutine "n'aime pas l'Occident", car il "a été formé comme ayant l'Occident pour ennemi". Il avait d'ailleurs donné son soutien à Marine Le Pen pendant la campagne de 2017.

"Le dialogue avec le président Poutine n'a pas été totalement rompu", précise cependant Florence Parly. Si les espoirs ne sont pas encore perdus, une chose est certaine, Emmanuel Macron et son homologue russe n'ont pas été de grands amis pendant ces 5 ans de mandat. Retour sur 5 moments clés de leur relation.

2017 : la première rencontre à Versailles

Élu le 14 mai 2017, Emmanuel Macron ne tarde pas à soigner ses relations internationales. Après avoir rencontré Donald Trump, il reçoit en grande pompe Vladimir Poutine fin mai au château de Versailles. Leur première rencontre porte alors sur une série de dossiers chauds, au premier rangs desquels la situation en Syrie et en Ukraine déjà, mais aussi de la communauté LGBT.

Après une poignée de main appuyée et chaleureuse dans la cour du château, les deux chefs d'État ont dialogué. Emmanuel Macron a alors assuré avoir "indiqué les attentes de la France" et promis "un suivi régulier" avec Poutine. Une rencontre jugée assez détendue, en témoigne une scène insolite, des deux chefs d'État, côte à côte à bord d'une voiturette de golf dans les jardins du château de Versailles.

2018 : la Syrie ravive les tensions

Déjà au cœur de leur première rencontre, la question de la Syrie a toujours constitué un point de tensions entre la France et la Russie. En février 2018, alors que le régime de Bachar al-Assad ainsi que la Russie bombardent un fief rebelle près de Damas, Emmanuel Macron et Angela Merkel écrivent conjointement au président Vladimir Poutine afin qu'il consente à approuver le projet de résolution soumis au vote du Conseil de sécurité de l'ONU.

En mai, Emmanuel Macron se rend à Saint-Pétersbourg, répondant à l'invitation de Vladimir Poutine. C'est alors le premier déplacement du président français en Russie. Les entretiens portent sur "les questions internationales actuelles, parmi lesquelles l'accord nucléaire iranien, le règlement syrien et la crise ukrainienne", a annoncé le Kremlin.

2019 : Poutine à Brégançon

Après Versailles, Brégançon. Le 19 août 2019 Emmanuel Macron reçoit Vladimir Poutine dans la résidence de villégiature du chef de l'État dans le Var, cinq jours avant d'accueillir à Biarritz les dirigeants du G7. Une manière d'inclure à nouveau la Russie dans ce rendez-vous mondial dont elle est exclue depuis 2014. Beaucoup saluent alors un geste diplomatique très fort pour la paix dans le monde.



Les dossiers internationaux sont au cœur des discussions entre les deux chefs d'État. En premier lieu la Syrie à nouveau, mais aussi les tensions avec l'Ukraine. Emmanuel Macron souhaite alors un sommet à quatre avec la Russie, l'Ukraine et l'Allemagne. Vladimir Poutine évoque "un optimisme prudent".

2020 : une visioconférence en pleine pandémie

En 2020, la Russie fait part de son intention d'inviter Emmanuel Macron au grand défilé commémorant la victoire contre l'Allemagne nazie, organisé le 24 juin à Moscou. Le défilé s'est finalement tenu sans la présence de dirigeants occidentaux. Le 26 juin, les deux hommes organisent alors une réunion en visioconférence pour faire le point sur "le dialogue stratégique" engagé entre les deux pays, explique l'Élysée.



Ukraine, Syrie, Lybie, Iran... Les mêmes sujets sont sur la table. Emmanuel Macron se dit alors "confiant de pouvoir avancer" avec la Russie.

2022 : la rencontre de la dernière chance

Vladimir Poutine et Emmanuel Macron Crédit : SPUTNIK / AFP

Rendez-vous déterminant dans l'objectif de désescalade des tensions entre l'Ukraine et la Russie, Emmanuel Macron se rend au Kremlin le 7 février dernier. Les deux hommes se retrouvent alors de part et d'autre d'une très grande table qui a suscité beaucoup de commentaires. "Les pourparlers avec Monsieur Macron ont été riches en contenu. (…) Certaines de ses idées, de ses propositions (…) sont possibles pour jeter les bases d'avancées communes", avait alors déclaré Vladimir Poutine.



"Les prochains jours seront déterminants", avait expliqué Emmanuel Macron. "Le président Poutine m’a assuré de sa volonté de maintenir la stabilité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine", a ajouté le président français. Une volonté visiblement abandonnée quelques jours plus tard, lorsqu'il a pris la décision d'envahir l'Ukraine jeudi 24 février.