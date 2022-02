Guerre en Ukraine : à quoi correspond la marque "Z" présente sur les chars russes ?

Une marque au cœur des interrogations. Depuis le début de l'offensive russe, la lettre "Z" est présente sur les véhicules de l'armée envoyés par Moscou. Aucune explication officielle n'a, pour l'heure, été fournie. Selon les observateurs internationaux, plusieurs hypothèses sont sur la table.

Première possibilité, celle d'éviter des tirs amis. Selon une source de Kiev au journal The Sun, "les Ukrainiens ont des chars et des véhicules très similaires". Ainsi, mettre une marque reconnaissable sur ceux dépendant de l'armée russe évite les frappes sur ses propres effectifs, ce que l'on appelle des tirs amis. Comme le relèvent nos confrères de TF1 Info, cette tactique avait été utilisée lors du second conflit mondial. Pour autant, aujourd'hui des systèmes numériques existent pour éviter de tels tirs. Autre réponse formulée par les experts, le "Z" servirait à identifier les différentes unités mobilisées par le maître du Kremlin. Une façon de distinguer plusieurs groupes d'intervention.

Dernière hypothèse, "Zapad" signifie "Ouest". Cela pourrait, là aussi, être une marque servant à identifier les véhicules destinés à être mobilisés sur l'opération ukrainienne. Un pays situé à l'ouest de la Russie.