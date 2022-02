Le Stade de France va accueillir la finale de la Ligue des champions le samedi 28 mai, a annoncé vendredi 25 février l'UEFA, en milieu de matinée, au lendemain de l'offensive militaire menée par la Russie en Ukraine. La ville de Saint-Pétersbourg avait été initialement choisie pour accueillir le dernier match de cette 66e édition de la plus prestigieuse des compétitions de clubs.

L'enceinte dyonisienne va donc accueillir pour la troisième fois la finale après celles de l'an 2000 (Real Madrid-Valence, 3-0) et de 2006 (FC Barcelone-Arsenal, 2-1). Le Parc des Princes avait été à l'honneur en 1956, 1975 et 1981. Forcément, les supporters du PSG doivent un peu plus rêver d'une finale qui se jouerait à domicile, avec peut-être au bout un premier sacre pour le club de la capitale, le second d'un club français après l'OM en 1993.

