Crise en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, en conférence de presse le 7 février 2022

Les chefs d'État russe et français se sont entretenus ce lundi 7 février au Kremlin pour tenter de désamorcer les tensions à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. À l'issue de leur rencontre, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine sont revenus sur cette discussion que le dirigeant russe a qualifié d'"utile".

"Les pourparlers avec Monsieur Macron ont été riches en contenu. (…) Certaines de ses idées, de ses propositions (…) sont possibles pour jeter les bases d'avancées communes", a déclaré Vladimir Poutine tout en jugeant prématuré de les exposer publiquement. Il a toutefois précisé les exigences de la Russie : "Ces propositions comportent trois points clés : la non-expansion de l'OTAN, le non-déploiement des systèmes de combat sur la frontière russe et le retour de l'infrastructure militaire en l'état de 1997".

"Les prochains jours seront déterminants", a poursuivi Emmanuel Macron, qui assure avoir proposé à son homologue russe de "bâtir des garanties concrètes de sécurité" pour tous les États impliqués dans la crise ukrainienne. "Le président Poutine m’a assuré de sa disponibilité à s'engager dans cette logique et de sa volonté de maintenir la stabilité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine", a ajouté le président français, évoquant des "termes de convergence" entre la Russie et la France, sans les détailler.