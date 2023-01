Grève "tournante", "perlée", "générale"… Quelles sont les différences ?

La grève, une spécificité française ? Depuis 27 octobre 1946, le droit de grève est reconnu par la Constitution. Elle consiste à cesser le travail collectivement après une concertation, dans le but de faire entendre des revendications professionnelles et politiques. En Europe, l'Hexagone est de loin la championne en la matière, avec près de 114 jours de grève par an pour 1.000 salariés contre 18 chez nos voisins allemands et un seul en Suisse, d'après les chiffres de la fondation Hans Böckler.

En France, les salariés des secteurs privé et public peuvent faire grève de plusieurs façons en fonction de leurs revendications et de leur volonté d'être payé ou non. De plus, certaines formes de cessation de travail peuvent être illégales si elles empêchent le bon fonctionnement de l'entreprise ou ne respectent pas certaines conditions imposées par le droit du travail. Quelles sont les différents types de grèves ? RTL fait le point.



Les différents types de grèves

Grève générale

Lorsque les principaux syndicats du pays ainsi que des travailleurs de tous les secteurs se rassemblent dans un mouvement, on parle de grève générale. Ce 19 janvier, la mobilisation contre la réforme des retraites a effectivement pris la forme d'une grève générale puisque des salariés de tous les milieux se sont joints au ralliement.

Grève perlée

On parle de grève perlée quand le travail est volontairement ralenti par les salariés, sans pour autant interrompre totalement l'activité de l'entreprise. Illégale en France, elle consiste à refuser d'exécuter certaines tâches obligatoires.

Grève tournante

Concertée et partielle, la grève tournante permet aux salariés d'alterner entre eux les jours de grèves pour que les équipes soient incomplètes, ralentissant la production sans engendrer de perte de salaire importante. Lorsqu'elle affecte une catégorie professionnelle, par exemple les ouvriers, on parle de grève tournante verticale et d'une grève tournante horizontale lorsqu'elle touche un secteur d'activité, comme le domaine médical. Interdite dans le secteur public, elle est légale sauf en cas de désorganisation de l'entreprise.

Grève du zèle

Pour faire valoir des revendications, les salariés peuvent se contenter de faire le strict minimum demandé pour que l'activité décélère ou soit partiellement interrompue. Illicite pour les fonctionnaires, les grévistes du privé maintiennent leur salaire et le travail est effectué, mais la production diminue.

Grève d'autosatisfaction

Si des salariés satisfont eux-mêmes leurs revendications en faisant jouer illicitement leur droit de grève sans négocier avec leurs employeurs, on parle de grève d'autosatisfaction.

Grève sauvage

Dans le secteur privé, les collaborateurs peuvent, sans appel préalable de la part des syndicats, faire grève de manière "sauvage" à tout moment puisqu'ils ne sont pas dans l'obligation de déposer un préavis.

Grève bouchon

Comme son nom l'indique, la grève bouchon consiste à bloquer complètement le fonctionnement d'un service de l'entreprise en arrêtant de travailler. Elle est légale sauf en cas de préjudice trop important.

Grève de solidarité

Des salariés peuvent légalement se mettre d'accord pour arrêter de travailler collectivement dans le but de soutenir de manière solidaire les revendications d'autres grévistes. On parle de grève de solidarité interne si les grévistes sont issus de la même entreprise ou externe lorsque ce n'est pas le cas.

Grève d'occupation et piquet de grève

Dans certains cas, les salariés peuvent même investir et occuper leur lieu de travail pour contester et empêcher le bon fonctionnement de l'activité. On parle de piquet de grève si les manifestants se placent à l'entrée du bâtiment pour empêcher les non-grévistes de travailler, ce qui est illégal en France.

