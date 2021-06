Italie : un syndicaliste tué par un chauffeur de poids lourd lors d'un piquet de grève

Ce devait être une banale manifestation devant le Lidl de Biandrate, à Novara, petite ville à 20 kilomètres à l'ouest de Milan, en Italie. Mais un syndicaliste de 37 ans, Adil Belakhdim, a été tué par un chauffeur de poids lourd qui l'a écrasé avant de prendre la fuite, rapporte plusieurs médias italiens. Deux autres grévistes, parmi la vingtaine présente, ont été blessés.

Le meurtrier présumé, un jeune homme de 25 ans, a finalement été arrêté par la police italienne sur une air de repos et a été mis en examen et incarcéré pour homicide et rébellion, selon la radio publique italienne, la Raï.



Le drame a beaucoup fait réagir ces dernières heures, étant donné que la victime était le coordinateur local du syndicat SiCobas. À l'origine du meurtre, une bagarre qui aurait éclaté entre le chauffeur qui souhaitait pénétrer dans un entrepôt et les grévistes qui bloquaient l'entrée à l'occasion d'un piquet de grève. La tension est montée et le chauffeur a écrasé Adil Belakhdim. Ce dernier a été traîné sur plusieurs mètres. Il était père de deux enfants.

"Je suis très attristé par la mort d'Adil Belakhdim. Il faut que nous fassions immédiatement la lumière sur ce qui s'est passé", a déclaré le Premier ministre italien Mario Draghi vendredi 18 juin, en déplacement à Barcelone.