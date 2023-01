Pourquoi Emmanuel Macron et 11 ministres sont-ils en Espagne en ce jour de grève contre la réforme des retraites ?

Épreuve de force dans la rue. Les organisations syndicales manifestent, ce jeudi 19 janvier, contre la réforme des retraites. Il s'agit du premier mouvement de mobilisation depuis la présentation du projet de réforme par Elisabeth Borne.

Syndicats et oppositions s'unissent pour dénoncer une réforme "brutale" et "injuste". Selon Jean-Luc Mélenchon, "le gouvernement a perdu la première bataille, celle de convaincre". Invité à l'antenne de RTL ce jeudi 19 janvier, François Hommeril, président de la CFE-CGC le syndicat des cadres et de l’encadrement, a estimé que d'autres manifestations auront lieu.

Une situation délicate pour le gouvernement qui veut éviter que la colère se cristallise et le bras de fer perdure. Qu'en est-il justement d'Emmanuel Macron et du gouvernement ? Le président de la République suivra l'évolution de la situation... à distance. Le chef de l'État est à Barcelone, en Espagne pour rencontrer le premier ministre espagnol Pedro Sanchez, à l'occasion d'un sommet.

Elisabeth Borne et Olivier Dussopt à Paris

Hasard du calendrier ou pas, Emmanuel Macron a décidé d'embarquer avec lui onze ministres. Parmi eux, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, celui de l'Intérieur Gérald Darmanin, de l'Éducation Pap Ndiaye, des Transports Clément Beaune, des Petites et moyennes entreprises Olivia Grégoire.

Elisabeth Borne est, elle, bien à Paris à en croire son agenda. Tout comme le ministre du Travail Olivier Dussopt. Ce dernier devait faire partie des membres du gouvernement aux côtés du président. Mais il a décidé de rester à Paris. Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, cité par le HuffPost, on précise que "la date du sommet avait été fixée bien en amont, en octobre-novembre. "On n’a pas de marge de manœuvre sur la modification de cette date", ajoute-t-on.

