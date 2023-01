RATP : pourquoi la CGT dépose un préavis de grève pour ce vendredi 13 janvier

Une journée noire est-elle à craindre dans les transports ce vendredi 13 janvier ? Dans une lettre adressée à Jean Castex, PDG de la RATP, le syndicat CGT-RATP indique qu'un préavis de grève "qui couvre l’ensemble du personnel" a été déposé "du jeudi 12 janvier à 19h30 au samedi 14 janvier 2023 à 7h". Les prévisions de trafic devront être communiquées prochainement.

Le syndicat demande une "augmentation statutaire mensuelle de 300 euros, équivalente à 50 points d’indice". "En 2022, comme en 2021 et même les années précédentes, l’entreprise a engrangé des millions d’euros de résultats nets. Pour rappel, ils sont bien le fruit de notre travail", assure-t-il. "Les conséquences de l’inflation vont continuer à frapper les agents", fait encore valoir le syndicat CGT-RATP. "Rappelons que les prix des denrées alimentaires ont augmenté en un an et en moyenne de 12,1 %, l’énergie de 15,1 %...".

Le 6 janvier dernier, la RATP a annoncé vendredi avoir signé un accord avec les syndicats FO et Unsa, majoritaires à eux deux, prévoyant "une augmentation du temps de travail des conducteurs de 120 heures en moyenne par an". En contrepartie, les conducteurs de bus et tramways verront leurs salaires augmenter de 372 euros brut par mois.

