INVITÉ RTL - Manifestations contre la réforme des retraites : "Il faut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres", dit la CFE-CGC

"Tout le monde s'attend à une mobilisation très importante". Invité de RTL ce jeudi 19 janvier, François Hommeril, président de la CFE-CGC a estimé que la mobilisation contre la réforme des retraites "est déjà une réussite parce que c'est organisé par huit organisations syndicales". Le syndicat des cadres et de l’encadrement a indiqué que le projet du gouvernement entraîne "un refus". Cette réforme est "brutale", "inacceptable" et "inexplicable".

Dans le système actuel, l'âge légal de départ en retraite, c’est 62 ans mais dans les faits les Français partent à 63 ans et demi, selon la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Est-ce que cela valait le coup de paralyser le pays pour six mois de plus ? "J'ai dit plusieurs fois à Elisabeth Borne : 'Ça ne vaut pas le coup de paralyser le pays pour ça'. Une réforme paramétrique n'est jamais urgente (...) On a le temps d'agir, c'est pour cela que l'on fait des prévisions à long terme".

François Hommeril plaidait pour un travail sur l'emploi des séniors. Mais selon lui, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne vont "s'arc-bouter sur le projet de décalage de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Ce n'est pas accepté car ce n'est pas acceptable". Selon le président de la CFE-CGC, cette journée de mobilisation n'est que le début d'une forte contestation. "Il faut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres", a-t-il prévenu.

