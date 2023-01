Invité de RTL soir ce jeudi 19 janvier, Olivier Dussopt, ministre du Travail, s'est exprimé sur les manifestations contre la réforme des retraites. Une mobilisation qu'il reconnaît comme "importante", assurant être "à l'écoute des messages" scandés dans les cortèges ce jeudi après-midi dans toute la France. "La retraite est un sujet particulier, en France plus qu'ailleurs. Cela revoit à une forme d'intimité", a souligné le ministre.

"C'est un effort de demander aux Français de travailler un peu plus à l'échelle d'une vie", a concédé Olivier Dussopt, souhaitant que "cet effort soit le plus justement réparti". Et le ministre de rappeler que la réforme prévoit pour cela que "ceux qui ont commencé à travailler plus tôt puissent partir plus tôt". Et de réagir au sondage révélé par RTL ce mercredi 18 janvier, selon lequel 72% des Français jugent la réforme "injuste" : "C'est la démonstration qu'il faut continuer à convaincre", a estimé Olivier Dussopt.



L'ancien élu de l'Ardèche a souligné plusieurs points, qui selon lui prouvent que la réforme du gouvernement est juste : "Nous allons tenir compte de la situation de ceux qui commence à travailler avant - ou à - 18 ans", a-t-il d'abord précisé, avant d'ajouter qu'il sera possible à ces travailleurs de partir avec 4 ans d'avance. Un dispositif qui tient compte des "périodes d'apprentissage" effectuées par nombre de jeunes entre 16 et 18 ans, a expliqué Olivier Dussopt. Le ministre a ensuite répondu aux questions des auditeurs sur la réforme.

Martine, coiffeuse de 59 ans au chômage peine à retrouver du travail. La réforme va-t-elle faciliter l'emploi des seniors ?

Cela relève de la "responsabilité des entreprises", répond Olivier Dussopt. "Si nous faisons cette réforme, il faut aussi que les entreprises jouent le jeu et non seulement recrutent des seniors, mais les maintiennent dans l'emploi", poursuit-il. Conscient des difficultés à retrouver un poste en étant âgé, le ministre estime qu'il y a "un gros changement de culture à avoir", au niveau des entreprises.

Et de revenir sur 3 aspects que pourrait développer la réforme : "Nous devons indépendamment de la réforme, faire en sorte que la formation des seniors soit présente et que les conditions de travail soient améliorées", indique Olivier Dussopt, expliquant que cela passe également par une sensibilisation des DRH et dirigeants d'entreprises.

"Il faut qu'on facilite des transitions plus progressives", ajoute-t-il dans un second temps, expliquant que pour se faire, le recours au temps partiel complété par les caisses de retraites 2 ans avant l'âge de départ, sera facilité. De même que le "cumul emploi-retraite" sera facilité.

Enfin, concernant l'index senior, "obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés", celui-ci consistera en une "obligation de négocier un emploi pour le maintien des seniors dans l'entreprise".

Alain, routier né en 1966, a cumulé plusieurs problèmes de santé et se demande quels seront les critères de pénibilité pris en compte ?

"Si vous êtes chauffeur routier, il existe dans votre branche professionnelle un congé de fin d'activité qui s'appelle le CFA. C'est un accord qui permet des départs anticipés", rappelle Olivier Dussopt. Un accord reconduit avec la réforme du gouvernement. De plus, selon les problèmes physiques rencontrés dans sa profession, Alain pourrait avoir le droit à un départ anticipé automatique en cas d'incapacité supérieure à 20%, lui explique encore le ministre.

