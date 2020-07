publié le 09/07/2020 à 08:33

Nommé au ministère de l'Intérieur, en remplacement de Christophe Castaner, Gérald Darmanin a démissionné du Conseil régional des Hauts-de-France. Il annoncera ce week-end sa démission de la mairie de Tourcoing à ses collègues du conseil municipal de Tourcoing : "Il est évident que la sécurité des Français demande un ministre à 100 %."

Interrogé sur sa volonté de devenir ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a déclaré que "rester à Tourcoing n'est pas une sanction. C'est même un déchirement que de quitter sa ville, et sa famille, et sa population qui vous fait confiance. J'avais 35 ans lorsque le président de la République m'a proposé d'être ministre de l'Action et des Comptes publics qui est un des plus beaux ministères de notre pays."

"Le Président et le Premier ministre m'ont proposé à la tête du ministère de l'Intérieur d'incarner la protection et cet avantage qu'offre la République de protéger les plus faibles, ajoute Gérald Darmanin. Ce week-end, je vais rassembler mon équipe municipale parce que je vais leur parler."

"Il est évident que la sécurité des Français demande un ministre à 100 %, a expliqué Gérald Darmanin. Je veux dire aux Français que je n'ai qu'une seule obsession : le matin, je pense à eux, le midi, je pense à eux, le soir, je pense à eux, la nuit, manifestement, je pense à eux aussi. J'aime les policiers, j'aime les gendarmes, et j'aime la République."