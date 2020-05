Tourcoing : Gérald Darmanin versera son indemnité de maire à la SPA

publié le 24/05/2020 à 16:46

Gerald Darmanin a été élu maire de Tourcoing samedi 24 mai. Le ministre de l'Action et des Comptes publics pourra cumuler un temps son mandat local et sa fonction de ministre.

Invité du Grand Jury RTL - LCI - Le Figaro, Gérald Darmanin a assuré qu'il reverserait son indemnité de maire à une association, la Société protectrice des animaux. "J'ai toujours beaucoup porté la protection animale", assure celui qui a déjà été maire de Tourcoing de 2014 à 2017.

"Ce sont des gens très courageux. Il y a plein de causes qui méritent d'être aidées et bénéficier de la solidarité et de la générosité des Français", poursuit le maire et ministre. "Il m'a semblé que particulièrement dans ma commune et connaissant mon engagement pour la cause animale, je l'ai fait".

Si Gérald Darmanin peut cumuler pendant un temps ses fonctions de ministre et de maire, la loi lui interdit de cumuler son indemnité et son salaire.

Pour #noel2018, n’oubliez pas les animaux qui attendent une famille d’accueil ! Rendez-vous salle Baratte dans le quartier de la Croix Rouge à #Tourcoing pour le #NoelDesAnimaux de #laSPA ! pic.twitter.com/CWzbSKnWvX — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 9, 2018