publié le 23/08/2019 à 10:46

Les dirigeants du G7, qui démarre ce samedi 24 août, ne viennent pas seuls dans le Pays basque, et leurs compagnes et compagnon profiteront eux aussi de la fête. Les premières dames, Brigitte Macron en tête, ainsi que Joachim Sauer, alias "Monsieur Merkel", ont ainsi prévu de se rendre dans le village d'Espelette. De quoi pimenter leur séjour.

Les commerçants de la ville avouent ne pas connaître le programme exact de la visite. "C'est top secret", dit l'un, "ce que l'on sait, c'est que dimanche matin, les dames viendront à Espelette." Mais aussi un homme, le mari d'Angela Merkel.

D'ailleurs, il pourra peut-être rapporter à son épouse des espadrilles de la boutique de Ben Hani. En juin dernier, elle a reçu la visite de Brigitte Macron, venue en repérage. "Je suis très contente, parce qu'elle a repéré ma petite boutique", explique la commerçante. Et elle peut venir avec Melania Trump. "Je suis prête", confie la vendeuse.

Au programme également, une dégustation de chocolat au piment d'Espelette dans la chocolaterie du village. "On a plusieurs chocolats au piment, détaille une vendeuse. On va leur faire goûter du plus doux au plus corsé et on verra."

Dans la petite rue piétonne d'Espelette, seul Éric, le boucher, semble ne pas se faire d'illusions : "Je les vois mal se trimbaler dans la valise diplomatique avec des conserves, des côtes de bœuf ou du jambon."