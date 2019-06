publié le 05/06/2019 à 06:57

Des peines de prison avec sursis ont été requises : trois et six mois. Début mai, ils avaient aspergé de faux sang l'étal de ce commerçant du Xe arrondissement de Paris. Six mois de prison avec sursis ont été requis contre l'homme âgé de 30 ans, et trois mois avec sursis contre la jeune femme de 21 ans.



Le couple de militants était jugé pour "violences et dégradations en réunion". "On peut exprimer ses convictions, défendre une cause, lutter contre la souffrance animale mais on ne peut pas basculer dans l'infraction pénale et les violences, car c'est entacher ses convictions", a déclaré la procureure.

L'un des deux accusés, Pierre-Antoine, regrette au micro de RTL. "Je regrette parce que je voulais absolument pas aller dans la dégradation et dans l'illégal. Ce n'était pas du tout le but, donc je regrette d'avoir participer à cette action en particulier. Par contre, je n'arrêterai pas toute forme d'action ou de militantisme. Il est important de continuer à se battre pour cette cause qui est essentielle", dit le militant.

"On se bat pour des idées et jamais contre des personnes" Pierre-Antoine, militant antispéciste





"C'était aucunement voulue qu'il y ait des violences, et on n'est même pas contre les bouchers et les personnes elle-mêmes. On se bat pour des idées et jamais contre des personnes", ajoute-t-il.





Le 4 mai, une quinzaine d'activistes avaient aspergé de faux sang la vitrine et l'intérieur d'une boucherie bio du marché couvert Saint-Quentin, dans le Xe arrondissement de Paris.

L'un d'eux aurait ensuite porté un coup au boucher, qui s'est vu prescrire une incapacité totale de travail (ITT) de sept jours pour une côte fêlée, renouvelée une fois. Le jugement sera rendu le 25 juin.

