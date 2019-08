Espelette : "On attend Brigitte Macron avec impatience" dit le maire RTL

publié le 20/08/2019 à 10:12

Alors que le G7 se tient ce week-end à Biarritz à l'hôtel du Palais, les premières dames des dirigeants se rendront à Espelette dimanche 25 août, ce petit village bien connu pour son piment. Le maire se réjouit déjà.

"Je ne vous cache pas qu'on a du mal à y croire, ce sont quand même les premières dames du monde. Dans notre petit village de 2.000 habitants c'est inédit. Pour nous, c'est la grande surprise", déclare Jean-Marie Iputcha sur RTL.

S'il reconnaît la difficulté à organiser l'événement, "c'est confirmé, elles arrivent dimanche. Nous ne savons pas encore à quelle heure. Nous travaillons pour leur venue, pas nuit et jour, mais bien longtemps dans la journée. On sent une effervescence autour du village. Il y a beaucoup de gendarmes, des visites de délégations".

"Elle (Brigitte Macron) m'a dit qu'elle était enchantée de l'accueil et que certainement elle reviendrait pour le G7, elle a tenu parole. Je l'attends impatiemment et je l'accueillerai à bras ouverts", indique l'édile.