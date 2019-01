publié le 15/01/2019 à 14:06

Emmanuel Macron a effectué, ce mardi 15 janvier, une visite surprise à Gasny, une commune de l'Eure où il a participé au conseil municipal, quelques heures avant le lancement du grand débat à Grand Bourgtheroulde avec plus de 600 maires.



Cette première sortie du président de la République en région depuis un mois se déroule sous haute sécurité, alors que des "gilets jaunes" et des syndicats ont appelé à manifester sur place. Toute manifestation est interdite sur la commune jusqu'à mercredi. À Rouen, à une trentaine de kilomètres de là, plus de 2.500 "gilets jaunes" ont défilé samedi dans le centre-ville, une mobilisation qui a donné lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre et des agressions de journalistes.

Le grand débat doit durer deux mois autour de quatre thèmes principaux (fiscalité et dépenses publiques, organisation des services publics, transition écologique, démocratie et citoyenneté).

15h11 - Le maître mot de ce grand débat, selon l'Élysée, est l'écoute. "La parole sera laissée aux maires" afin qu'ils fassent "remonter les préoccupations de leurs concitoyens", assure l'Élysée.



Emmanuel Macron "nous a dit qu'il n'avait pas l'intention de parler, sauf de manière très ponctuelle. Il est plutôt dans une phase d'écoute", a confirmé Vanik Berberian, président de l'Association des maires ruraux de France (AMRF).



15h06 - Jacline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires, assure que "le grand débat permettra de parler de tout. Le gouvernement prendra ensuite ses responsabilités".



14h58 - Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il choisi le Grand Bourgtheroulde ? "C'est une représentation de cette France dite périphérique. Huit actifs sur dix travaillent sur la métropole de Rouen et c'est là où le mouvement des "gilets jaunes" a eu un écho particulier", explique le maire de la ville Vincent Martin.



14h47 - Invité à l'antenne de RTL, ce mardi, François Bayrou a assuré qu'"aucune porte n'est fermée" pour ce débat et qu'"aucune question ne sera écartée". Le maire de Pau a aussi indiqué qu'il animera lui-même les cinq débats organisés dans la ville de Pau.

14h25 - Pour en "piloter l'animation", deux membres du gouvernement, Emmanuelle Wargon (Transition écologique) et Sébastien Lecornu (Aménagement du territoire), ont été désignés. Cela a provoqué des inquiétudes et des critiques de la part de l'opposition, mais aussi des "gilets jaunes".



14h13 - Depuis qu'il a été violemment pris à partie par des manifestants début décembre au Puy-en-Velay, Emmanuel Macron n'est plus retourné au contact des Français, à l'exception d'une visite éclair sur le marché de Noël de Strasbourg le 14 décembre, après l'attentat qui a fait cinq morts.

14h - "Je ne veux pas dire que les 'gilets jaunes' est un mouvement social d'un nouveau type, qu'on va attendre qu'il se fatigue et la vie reprendra son cours (...) Mais c'est une chance pour qu'on puisse réagir plus fort et plus profondément", a déclaré Emmanuel Macron.