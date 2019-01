et Marie-Pierre Haddad

Le jour J. Le grand débat national débute, ce mardi 15 janvier. Emmanuel Macron donne le coup d'envoi de ce dialogue avec les Français, en se rendant dans un gymnase de la petite commune de Grand Bourgtheroulde. Une première sortie en région, après un mois de discrétion de la part du chef de l'État.





De nombreuses questions persistent sur l'organisation du grand débat national et sur les thèmes et les questions qui y seront abordées. "Pour moi, aucune porte n’est fermée dans le débat. Aucune porte ne doit être fermée, aucune question n’est écartée, aucune interrogation n’est interdite. C’est un moment impressionnant dans lequel nous allons réaffirmer des grandes lignes et reprendre des grandes lignes", explique François Bayrou sur RTL.



Le maire de Pau estime que ce débat va conduire Emmanuel Macron "à dessiner à nouveau le projet français". Avant de préciser que le président de la République "n'a pas dit qu'il ne changerait pas de politique. Il a dit qu'il tiendrait compte de ce débat".