publié le 15/01/2019 à 18:31

Emmanuel Macron est-il prêt à revenir sur la limitation à 80km/h sur les routes secondaires ? Lors du lancement du grand débat national, des maires ont fait remonter au président de la République, les doléances des citoyens. En bonne position, figure le retour à une limitation à 90km/h sur les routes françaises.



En réponse, Emmanuel Macron a indiqué : "Il faut ensemble que l'on trouve une manière plus intelligente de le mettre en oeuvre. Il n'y a pas de dogme". Le président confirme ainsi que la question peut figurer dans le grand débat.

Le président de la République a aussi précisé entendre le "mécontentement" suscité par cette mesure. "Peut-être au fond tout cela est plus profond. Il faut ensemble que l'on trouve sur ce sujet aussi une manière de le mettre en oeuvre (...) Peut-être que par le dialogue, on peut trouver quelque chose de plus pragmatique", a-t-il ajouté.