Grand débat national : quelles seront les modalités de cette vaste consultation ?

Après la lettre d'Emmanuel Macron adressée aux Français et diffusée dimanche 13 janvier, place au grand débat national qui sera lancé mardi 15 janvier. On sait déjà qu'il sera animé par un duo de ministres : Sébastien Lecornu et Emmanuelle Wargon et on devrait connaître dans les prochaines heures les détails de cette vaste consultation censée mettre un terme à la crise des "gilets jaunes".



Le gouvernement met en ce moment même la dernière main aux modalités pratiques, in extremis, à la veille du lancement officiel de ce débat national.

Avec un pataquès sur le comité de sages qui doit garantir l'indépendance et la transparence des débats. Ce qui est certain c'est que Jean-Paul Bailly, ancien patron de la RATP, devrait en faire partie. Nicole Notat, ancienne numéro 1 de la CFDT, a été approchée comme nous vous le révélions ce matin mais elle aurait refusée.

Quelles modalités pour ce grand débat ?

Concrètement, les maires ont reçu aujourd'hui même un kit pour organiser des réunions, mais chaque Français pourra aussi faire de même. Seule exigence pour que ce soit validé: il faudra en dresser un procès verbal, avec pourquoi pas des images de la réunion, explique Matignon.



Ce compte rendu devra ensuite être envoyé sur le site internet dédié au grand débat lancé demain ou l'envoyer en préfecture. Et ensuite, selon nos informations, il pourrait y avoir au niveau des régions des grandes réunions de synthèses en présence de citoyens qui seront tirés au sort.



Enfin, chaque parti politique devra désigner un interlocuteur du gouvernement pour renforcer l'impartialité de ce débat d'une ampleur inédite. Côté agenda la fin des travaux pratiques est prévue pour le 15 mars et les conclusions sont attendues pour le 15 avril.