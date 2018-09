publié le 16/09/2018 à 07:29

Décidément les Français aiment leur patrimoine. Cela se confirme encore ce week-end à l'occasion de la 35e édition des Journées du Patrimoine. 17.000 sites sont ouverts partout dans le pays. Hier, c'est l'Élysée qui a particulièrement attiré la grande foule. Il fallait attendre plusieurs heures pour mettre un pied dans le palais présidentiel. L'occasion pour certains de croiser le chef de l'État dans les jardins de l'Élysée.



Emmanuel Macron y a répondu à un jeune horticulteur qui lui disait rechercher désespérément un travail. "Si vous êtes prêt et motivé, dans l'hôtellerie, les cafés, la restauration, le bâtiment, il n'y a pas un endroit où ils ne disent pas qu'ils cherchent des gens", a-t-il assuré.

"Honnêtement, hôtels, cafés restaurants, je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Vous allez à Montparnasse, vous faites une rue avec tous les cafés et les restaurants, franchement, je suis sûr qu'il y en a un sur deux qui recrute en ce moment".

À écouter également dans ce journal

International - Après avoir frappé le nord des Philippines, et fait au moins 25 morts, le super typhon Mangkhut a mis le cap vers les côtes du sud de la Chine où les rafales pourraient atteindre jusqu'à 180km/h.



International - Dans l'est des États-Unis, la tempête Florence a fait selon les autorités au moins 12 morts. Après les pluies diluviennes, il y a désormais une alerte aux inondations.



Société - Paris organise la 4e Journée sans voiture de 11 heures à 18 heures. La circulation est interdite dans toute la capitale sauf pour les bus, les taxis et les véhicules de secours.



Football - Le PSG caracole en tête de la Ligue 1 avec déjà 5 points d'avance sur son premier poursuivant, Lille, vainqueur à Amiens hier soir, 3 buts à 2. Toulouse est derrière après un match nul, 1 partout face à Monaco. Dijon est 4e, malgré une défaite sur sa pelouse, 3 à 1 contre Angers. Match nul entre Montpellier et Strasbourg, 1 partout. Match nul encore pour Lyon et Caen, qui se sont quittés sur le score de 2 à 2.