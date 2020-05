Second tour des municipales : pourquoi l’exécutif a choisi le 28 juin

publié le 22/05/2020 à 16:50

Un premier tour à la mi-mars, un second fin juin. Les municipales 2020 prennent un tournant inédit, alors qu’Édouard Philippe a dévoilé, ce vendredi 22 mai, la date choisie par l’exécutif pour organiser le second tour du scrutin. Si plusieurs conditions sont réunies, le vote aura lieu le 28 juin, a annoncé le Premier ministre depuis l’hôtel de Matignon. Une décision qui s’appuie sur l’avis rendu par le Conseil scientifique, en début de semaine.

"J’ai rendu public, mardi dernier, l’avis du Conseil scientifique. (…) Pour ma part, j’en retiens quatre éléments", a ainsi précisé Édouard Philippe. D’une part, a souligné le Premier ministre, "le Conseil scientifique estime possible et nécessaire de garantir la sécurité sanitaire des opérations électorales le jour du scrutin, dans les bureaux de vote, et formule en ce sens des recommandations précises".

"Réévaluer la situation épidémiologique"

D’autre part, "le Conseil scientifique insiste plus spécifiquement sur les risques sanitaires liés à la campagne électorale (…) et il indique la nécessité, si des élections sont organisées, d’en modifier profondément l’organisation", a indiqué le chef du gouvernement, avant de mentionner le troisième point : "le Conseil scientifique souligne que d’un point de vue statistique, la tenue d’un seul tour plutôt que de deux est de nature à réduire les risques sanitaires, sachant que nous serions obligés d’organiser deux tours de scrutin si nous repoussions le vote au-delà de l’été".

"Enfin, le Conseil scientifique appelle à réévaluer la situation épidémiologique dans les semaines qui précéderont la date du scrutin", a aussi expliqué Édouard Philippe.