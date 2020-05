Coronavirus : hausse historique du chômage en avril

publié le 28/05/2020 à 15:12

Les conséquences économiques et sociétales de la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus se poursuivent en France. Au mois d'avril, le nombre de chômeurs (catégorie A) a enregistré une augmentation de 22,6%, avec 843.000 demandeurs d'emploi supplémentaires. Cette hausse exceptionnelle s'explique aux trois quarts par le transfert de demandeurs d'emploi précédemment inscrits en activité réduite (B et C), a annoncé Pôle emploi, ce jeudi 28 mai.

Au total, l'effectif des catégories A, B et C ne s’accroît "que" de 209.300, soit +3,6%, ce qui constitue néanmoins "la plus forte hausse mensuelle jamais enregistrée" depuis la création de ces statistiques en 1996. Le nombre de demandeurs d'emploi franchit la barre des six millions, avec 6.064 millions de cas, pour la première fois en France.

Sur le plan géographique, toutes les régions de France sont touchées, avec en tête le Pays de la Loire (+32,6%) et la Corse (+32,4%), tandis que les régions d'Outre-Mer sont les moins concernées. Depuis le début du mois de mars, plus d'un million de personnes ont perdu leur emploi sur l'ensemble du territoire.