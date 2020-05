publié le 24/05/2020 à 09:28

Le 4 septembre 2019 en prévision des municipales, Édouard Philippe avait averti les membres du gouvernement : attention, pas question de cumuler les fonctions.

"Chaque ministre pourra être candidat, je précise immédiatement que la règle selon laquelle one ne peut pas cumuler sa fonction de ministre avec la tête d'un exécutif local, restera valable. Ce qui veut dire que cela appartiendra à ceux qui sont candidats, le moment venu, de déterminer si oui ou non, ils veulent rester membres du gouvernement."

Et pourtant, huit mois après à Tourcoing, le ministre de l'Action et des Comptes publics était élu ce samedi 23 mai maire de Tourcoing, mais il est toujours au gouvernement après avoir reçu l'autorisation du gouvernement et du Premier ministre, c'est ce qu'il affirme dans le Journal du dimanche, ce dimanche 24 mai. En revanche, il ne peut pas percevoir les deux rémunérations, il a donc choisi de reverser en intégralité ses indemnités de maire à la SPA.