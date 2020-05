Déconfinement à Paris : les dates de réouverture des musées

publié le 28/05/2020 à 06:10

La vie culturelle reprend peu à peu à Paris. Si les grands musées tels le Centre Pompidou ou le Quai Branly n'ont pas encore de dates précises pour leurs réouvertures, d'autres établissements peuvent d'ores et déjà accueillir de nouveau le public, tout en respectant les règles d'hygiène et la distanciation physique.

Pour les musées de Paris qui ont pu rouvrir depuis le 15 mai, entre autres, les réservations se font toutes par Internet. Dans certains établissements, le port du masque est obligatoire pendant vos déambulations devant les tableaux et les sculptures exposés.

Avant d'en savoir plus sur les réouvertures des établissements culturels pour la deuxième phase du déconfinement, RTL.fr vous dresse le calendrier des musées de nouveau accessibles au public, pour s'évader du coronavirus au moins le temps d'une visite.

Mai 2020

L'Institut Giacometti est ouvert depuis le 15 mai 2020. Comme il est précisé sur le site du musée, il est possible de faire les visites du jeudi au dimanche inclus, de 11h00 à 17h00, la dernière entrée se faisant à 16h40. Plus encore, "l'entrée à l’Institut se fait sur réservation exclusivement, via la billetterie en ligne, aucune billetterie ne se fera sur place", il n'y a pas de vestiaire pour poser ses affaires et les visites guidées sont "suspendues".

Le Musée de l'Illusion est ouvert depuis le 22 mai 2020. Les réservations sur Internet "sont recommandées", comme il l'est stipulé sur le site. Le musée est ouvert tous les jours de 10 à 20h.

Le Musée Jacquemart-André ouvre ses portes depuis le 26 mai 2020. Les réservations sont obligatoires sur Internet et "Nous vous demandons de limiter la durée de votre visite de l’exposition temporaire à 1h", peut-on lire sur le site. Le port du masque est obligatoire tout le long de la visite et des prises de température sont effectuées avant d'entrer dans l'établissement.

L'Atelier des Lumières ouvre ses portes depuis le 26 mai 2020, pour son exposition numérique "Monet, Renoir, Chagall... Voyages en Méditerranée", uniquement sur réservation. En plus du port du masque obligatoire, les visiteurs devront se soumettre à une prise de température à l'entrée du musée et éviter les regroupements. Du gel hydroalcoolique sera mis à leur disposition et, sans réservation, il sera impossible de venir profiter du spectacle.

Juin 2020

Pour le mois de juin, les Musées attendent d'en savoir plus sur les annonces du gouvernement pour la phase 2 du déconfinement. Comme il est précisé sur le site officiel Paris Musées : "L’objectif est de rouvrir le 16 juin 2020, le musée Bourdelle, le musée de Libération de Paris-musée du général Leclerc-musée Jean Moulin, le musée de la Vie romantique et la maison de Balzac dans les meilleures conditions pour le personnel et le public." Le musée Cernuschi et les Catacombes de Paris pourraient aussi de nouveau ouvrir le 16 juin prochain.



Le Petit Palais espère aussi ouvrir à cette date, seulement pour l'exposition La Force du dessin, Chefs-d’œuvre de la Collection Prat.