DIAPORAMA - Le gouvernement Castex est le plus élargi depuis 1995

Jean CASTEX, Premier ministre (ex-LR). Haut-fonctionnaire, Jean Castex est un haut-fonctionnaire. Proche de Nicolas Sarkozy, il a été son secrétaire général adjoint de l'Élysée. Crédits : Ludovic Marin / AFP | Date :

Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères (ex-PS). Élu député pour la première fois en 1978, Jean-Yves le Drian a une longue carrière politique. Élu local en Bretagne, il a été ministre de la Défense de François Hollande. Crédits : RTL | Date :

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique (LREM, ex-EELV). Écologiste ralliée à Emmanuel Macron dès 2017, Barbara Pompili a été élue pour la première fois députée en 2012. Elle a été secrétaire d'État de François Hollande. Crédits : Damien Rigondeaud / RTL.fr | Date :

Jean-Michel BLANQUER, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports (LREM, ex-société civile). Recteur d'académie, directeur général de l'enseignement scolaire, directeur de l'ESSEC... Jean-Michel Blanquer est issu de la société civile. Crédits : Silvere GERARD/ AGENCE 1827/RTL | Date :

Bruno LE MAIRE, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance (LREM, ex-LR). Après avoir été directeur de cabinet de Dominique de Villepin, Bruno Le Maire a été secrétaire d'État puis ministre de Nicolas Sarkozy. Crédits : Silvere GERARD/ AGENCE 1827/RTL | Date :

Florence PARLY, ministre des Armées (ex-PS). Après un passage comme secrétaire d'État d'un gouvernement Jospin, Florence Parly a occupé des postes de directrices à Air France et la SNCF. Elle fit partie d'instances dirigeantes de plusieurs entreprises. Crédits : Camille Kaelblen / RTLnet | Date :

Gérald DARMANIN, ministre de l'Intérieur (LREM, ex-LR). Élu local dans le Nord puis député, Gérald Darmanin est un proche de Nicolas Sarkozy. Crédits : RTL | Date :

Elisabeth BORNE, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion (LREM, ex-société civile). Elisabeth Borne a occupé des postes de directrice à la SNCF, la RATP ou encore à Eiffage. Elle a aussi travaillé pour des ministres socialistes. Crédits : RTL | Date :

Sébastien LECORNU, ministre des Outre-mer (LREM, ex-LR). Proche de Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu a co-fondé une entreprise de communication en 2013. Il a eu plusieurs mandats locaux en Normandie. Crédits : RTL / SIPA | Date :

Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales (MoDem). Enseignante, Jacqueline Gourault s'engage en politique dès 1974. Après des mandats locaux, elle entre au Sénat en 2001. Crédits : Frederic Bukajlo / SIPA | Date :

Éric DUPOND-MORETTI, Garde des Sceaux, ministre de la Justice (société civile). Avocat renommé pour avoir obtenu de nombreux acquittements et défendus des suspects médiatique, Éric Dupond-Moretti est l'une des "surprises" dans ce remaniement. Crédits : Christophe ARCHAMBAULT / AFP | Date :

Roselyne BACHELOT, ministre de la Culture (ex-UMP). Après une carrière politique et gouvernementale aux côtés de Chirac et Sarkozy, Roselyne Bachelot a fait son retour en politique avec ce remaniement après un passage comme animatrice audiovisuelle. Crédits : RTL | Date :

Olivier VÉRAN, ministre des Solidarités et de la Santé (LREM, ex-PS). Médecin neurologue, Olivier Véran a été élu pour la première fois député en 2017 sous l'étiquette En Marche. Il est entré au gouvernement en février 2020. Crédits : RTL | Date :

Annick GIRARDIN, ministre de la Mer (Mouvement radical). Élue locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, Annick Girardin a été secrétaire d'État puis ministre de François Hollande. Elle est animatrice socioculturelle de profession. Crédits : Kathleen Franck / RTLnet | Date :

Frédérique VIDAL, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (ex-société civile). Après une carrière de biochimiste, Frédérique Vidal a occupé des fonctions au sein de diverses administrations. Elle est ministre depuis 2017. Crédits : RTL | Date :

Julien DENORMANDIE, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation (LREM). Ingénieur des ponts, eaux et forêts de formation, Julien Denormandie a travaillé dans l'administration avant d'entrée au gouvernement en 2017. Crédits : SIPA | Date :

Amélie de MONTCHALIN, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques (LREM). Cadre dans le secteur de la banque, Amélie de Montchalin, proche d'Alain Juppé pendant la primaire, est devenue députée en 2017, avant d'entrer au gouvernement en 2019 Crédits : RTL | Date :

Marc FESNEAU, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et de la Participation citoyenne (MoDem). Travaillant dans le secteur de l'agriculture, Marc Fesneau a été élu local. Élu député en 2017, il était chef du groupe MoDem. Crédits : RTL | Date :

Elisabeth MORENO, ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances (société civile). Elisabeth Moreno était cadre dans le secteur privé. Elle a aussi plusieurs engagements associatifs. Crédits : Capture Facebook | Date :

Franck RIESTER, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité (Agir, ex-LR). Dirigeant de concessions automobiles, Franck Riester a été élu local avant d'entrer à l'Assemblée nationale en 2007. Il a été cadre à l'UMP puis chez LR. Crédits : RTL | Date :

Emmanuelle WARGON, ministre déléguée chargée du Logement (ex-société civile). Haut-fonctionnaire, Emmanuel Wargon a quitté la Fonction publique. Elle travaillait pour Danone avant d'entrée au gouvernement en 2018. Crédits : RTL | Date :

Jean-Baptiste DJEBBARI, ministre délégué chargé des Transports (LREM, ex-société civile). Après une carrière dans l'aéronautique et l'aviation civile, Jean-Baptiste Djebarri est élu député en 2017. Crédits : RTL | Date :

Roxana MARACINEANU, ministre déléguée chargée des Sports (LREM, ex-PS). Championne du monde de natation, Roxana Maracineanu a travaillé pour le secteur sportif avant d'être nommée ministre en 2018. Crédits : RTL | Date :

Olivier DUSSOPT, ministre délégué chargé des Comptes publics (ex-PS). Dix ans député (2007-2017), Olivier Dussopt est entré au gouvernement en 2017 comme secrétaire d'État à la Fonction publique. Crédits : RTL | Date :

Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre déléguée chargée de l'Industrie (LREM, ex-société civile). Haute-fonctionnaire puis dirigeante d'entreprise, Agnès Pannier-Runacher est nommée secrétaire d'État en 2018. Crédits : RTL | Date :

Alain GRISET, ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises (société civile). Chauffeur de taxi puis dirigeant d'entreprise, Alain Griset a occupé diverses fonctions au sein d'organisations professionnelles. Crédits : Ludovic Marin / AFP | Date :

Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens combattants (MoDem). Médecin de profession, Geneviève Darrieussecq a exercicé plusieurs mandats locaux avant d'être élu députée en 2017. Crédits : GEORGES GOBET / AFP | Date :

Marlène SCHIAPPA, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté (LREM). Militante féministe, notamment via son blog "Maman travaille", Marlène Schiappa a rejoint le ministère de l'Intérieur au gré de ce remaniement. Crédits : RTL | Date :

Brigitte KLINKERT, ministre déléguée chargée de l'Insertion (droite). Conseillère départementale du Bas-Rhin depuis 1994, Brigitte Klinkert est nommée pour la première fois au gouvernement lors de ce remaniement. Crédits : Ludovic Marin / AFP | Date :

Nadia Hai, ministre déléguée chargée de la Ville (LREM). Cadre dans le secteur bancaire, Nadia Hai s'est engagée en politique en 2017 en fondant "Femmes en marche avec Macron" et en étant élue députée des Yvelines. Crédits : Ludovic Marin / AFP | Date :

Brigitte BOURGUIGNON, ministre déléguée chargée de l'Autonomie (LREM, ex-PS). Fonctionnaire territoriale, Brigitte Bourguignon est devenue députée socialiste en 2012. De 2017 à 2020, elle a président la Commission des Affaires sociales. Crédits : JACQUES DEMARTHON / AFP | Date :

Gabriel ATTAL, secrétaire d'État, porte-parole du Gouvernement (LREM, ex-PS). Après avoir travaillé dans le cabinet de la ministre socialiste Marisol Touraine, Gabriel Attal a été porte-parole de LREM en 2018. Crédits : RTL | Date :

Sophie CLUZEL, secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées (société civile). Après un passage dans le privé, Sophie Cluzel s'est engagée dans l'associatif. Elle est entrée au gouvernement en 2017. Crédits : Camille Kaelblen / RTLnet | Date :

Jean-Baptiste LEMOYNE, secrétaire d'État chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie (LREM, ex-LR). Jean-Baptiste Lemoyne a travaillé pour divers ministres et a été élu local en Bourgogne. Crédits : Ludovic Marin / AFP | Date :

Clément BEAUNE, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes (LREM). Haut fonctionnaire, Clément Beaune était jusqu'à sa nomination conseiller d'Emmanuel Macron aux Affaires européennes. Crédits : Ludovic MARIN / AFP | Date :

Bérangère ABBA, secrétaire d'État chargée de la Biodiversité (LREM). Gérante d'une boutique, Bérangère Abba est élue députée de la Haute-Marne en 2017. Crédits : Thomas Samson / AFP | Date :

Nathalie ELIMAS, secrétaire d'État chargée de l'Éducation prioritaire (MoDem). Cadre dans les RH, Nathalie Elimas a exercé des mandats locaux avant d'être élue députée en 2017. Crédits : Christophe ARCHAMBAULT / AFP | Date :

Sarah EL HAIRY, secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et de l'Engagement (MoDem, ex-UMP). Élue à Nantes depuis 2020 et députée depuis 2017, Sarah El Haïry a travaillé dans l'économie sociale et solidaire. Crédits : Thomas Samson / AFP | Date :

Cédric O, secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques (LREM, ex-PS). Conseiller politique de Strauss-Kahn puis Moscovici, Cédric O a été cadre d'En Marche et conseiller d'Emmanuel Macron. Crédits : Frédéric Bukajlo / RTL/ SIPA | Date :

Olivia GRÉGOIRE, secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable (LREM). Cheffe d'entreprise, Olivia Grégoire est élue députée en 2017 et vice-présidente de la Commission des Finances. Crédits : RTL.fr | Date :

Laurent PIETRASZEWSKI, secrétaire d'État chargé des Retraites et de la Santé au travail (LREM). Cadre RH, Laurent Pietraszweski est élu député en 2017 avant d'entrer au gouvernement en 2019. Crédits : Alain JOCARD / AFP | Date :

Joël GIRAUD, secrétaire d'État chargé de la Ruralité (LREM, ex-radical de gauche). Élu local en PACA et député depuis 2002, Joël Giraud appartient à l'aile gauche de la majorité présidentielle. Crédits : Patrick KOVARIK / AFP | Date :