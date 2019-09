publié le 10/09/2019 à 06:00

2090. C'est l'année à laquelle la parité sera atteinte dans le domaine de entrepreneuriat en France, selon une étude publiée mardi 10 septembre par le Collectif Sista pour plus de mixité dans le numérique et le Boston Consulting Group. Plus largement, cette étude, portant sur un échantillon de 15.000 start-ups françaises, allemandes et britanniques met en lumière les inégalités femmes-hommes dans ce milieu très compétitif.

En 2018, seulement 6% des start-ups ont été créées par des équipes uniquement féminines et 12% l'étaient par des équipes mixtes - composées à la fois de femmes et d'hommes. Il y a dix ans, ces chiffres étaient de 4% et 5%.

Si le rythme se poursuit tel quel, la parité dans le domaine de l'entrepreneuriat français ne sera atteinte que dans... 70 ans ! Un horizon moindre qu'au Royaume-Uni où l'égalité femmes-hommes serait possible en 2067, mais plus favorable que l'Allemagne qui verrait la parité s'installer en 2139.

Les femmes pénalisées dès leurs débuts

Ces inégalités se reflètent dès les débuts des projets de start-ups. L'étude révèle ainsi que les start-ups féminines françaises ont 30% moins de chance d'être financées par les principaux investisseurs, c'est-à dire les investisseurs finançant le plus de projets depuis 2008. Et lorsqu'elles le sont, elles reçoivent 2.5 fois moins d'argent que leurs concurrentes dirigées par des équipes exclusivement masculines.

Le manque de mixité dans les équipes dirigeantes, sur lequel pèse déjà les parcours scolaires des jeunes femmes, reflète aussi les choix de partenaires qu'elles font au moment de monter leur projet. Ainsi, en France, 61% des fondatrices de start-ups s'associent à des hommes alors que 9% des fondateurs seulement s'associent à des femmes.

Ces statistiques mettent un peu plus en avant le problème de la sous-représentation des femmes dans le domaine du numérique. Un problème soulevé de manière récurrente et dont les professionnels du secteur semblent prendre conscience petit à petit. Durant l'édition 2019 du salon VivaTech, trente-cinq entreprises du numérique s'étaient ainsi engagées en faveur de l'égalité femmes-hommes.