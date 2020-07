L'Élysée nomme onze secrétaires d'État pour compléter le gouvernement

et AFP

publié le 26/07/2020 à 21:00

Il aura donc fallu attendre pratiquement trois semaines pour que le gouvernement soit complété. Il y a désormais 11 chaises supplémentaires au prochain Conseil des ministres. La liste des secrétaires d'État a été dévoilée ce dimanche 26 juillet, portant à 43 le nombre de membres du gouvernement, dont six nouveaux arrivants.

Parmi eux, le conseiller de l'Élysée Clément Beaune et les députés Bérangère Abba, Nathalie Élimas, Sarah El Hairy, Olivia Grégoire et Joël Giraud. Les secrétaires d'État reconduits sont Sophie Cluzel, Jean-Baptiste Lemoyne, Cédric O, Laurent Pietraszewski et Adrien Taquet.



Le gouvernement compte au final 16 ministres, 14 ministres délégués et 12 secrétaires d'État (un seul, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, avait été nommé dès le 6 juillet), soit un total de 43 membres avec le Premier ministre. En comptant Jean Castex, il y a 21 hommes et 22 femmes dans ce gouvernement.

Le Président de la République les réunira tous à l'occasion du prochain Conseil des ministres, ce mercredi 29 juillet à 10h00, a précisé l'Élysée dans son communiqué.