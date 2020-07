Le maire socialiste de Nancy assume sur RTL avoir été "Macron-compatible"

publié le 23/07/2020 à 09:36

À 44 ans, le socialiste Mathieu Klein a fait basculer Nancy (Meurthe-et-Moselle) à gauche pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en s'installant à la mairie à la faveur des dernières élections municipales. Soutien de Manuel Valls à la primaire de 2017, le natif de Phalsbourg, en Moselle, a également été pressenti pour entrer au gouvernement en 2018, faisant de lui à l'époque une personnalité "Macron-compatible".

Une proximité avec le chef de l'État, ou du moins ses idées, qui semble désormais révolue. "Je ne crois pas que l'élection municipale se soit jouée sur cette question-là", élude l'élu au micro de RTL, jeudi 23 juillet 2020.

Ce "socialiste depuis l'adolescence" est toutefois conscient que nombre d'électeurs "ne se reconnaissent plus forcément dans le clivage gauche-droite". Mais il en est sûr : ces derniers "apprécient la cohérence des valeurs" et la "constance des engagements".

"Rester fidèle à soi-même"

Mathieu Klein assume avoir hésité à rejoindre le gouvernement d'Édouard Philippe. "Je suis d'une culture politique du 'faire' (...) C'est normal de se poser des questions", explique-t-il. Et de poursuivre : "Maintenant je crois qu'il faut aussi être cohérent, rester fidèle à soi-même et à ses valeurs et à son territoire."