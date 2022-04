Débat Macron/Le Pen : Macron pense aux électeurs de Mélenchon dès le début du débat

Emmanuel Macron veut donner des gages aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Arrivé en tête au premier tour de l'élection présidentielle le 10 avril, le président-sortant a entrepris de verdir son programme dans la dernière ligne droite de la campagne, évoquant plusieurs promesses de dernière minute lors de son dernier meeting à Marseille, afin d'attirer les voix de la jeunesse, qui a voté en majorité pour Jean-Luc Mélenchon, devant lui-même et Marine Le Pen.

Poursuivant cette entreprise, le chef de l'État a eu une pensée particulière pour l'écologie dès l'ouverture du débat de l'entre-deux-tours l'opposant à Marine Le Pen, ce mercredi 20 avril, en réponse à la première question : "En quoi seriez-vous un meilleur président que votre adversaire ?".

Après avoir évoqué la "période difficile" qu'il a traversée aux commandes de la France, avec "des crises sans précédent, une pandémie comme nous n'en avons pas connu depuis un siècle et le retour de la guerre sur le continent européen", Emmanuel Macron a listé les leviers qu'il entend actionner pour redresser le pays, "par son économie, le travail, la recherche, l'innovation et sa culture". "Nous devons améliorer les vies du quotidien par les immenses chantiers que sont l'école et la santé", a-t-il poursuivi, avant d'expliquer que "notre France sera plus forte si elle sait se saisir de la question écologique et devenir une grande puissance écologique du XXIe siècle".