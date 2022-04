Élément incontournable de l'élection présidentielle, le débat de l'entre-deux-tours s'annonce très singulier pour ce scrutin, ce mercredi 20 avril. Même si le face-à-face est le même qu'en 2017, les enjeux tant pour Emmanuel Macron que pour Marine Le Pen sont différents. Seul point commun : éviter le combat de boxe.

Le président sortant veut éviter d'apparaître méprisant, tandis que la candidate RN veut paraître crédible notamment sur les sujets économiques. Les deux candidats savent que le match s'annonce plus serré, au vu des sondages qui estiment l'écart entre les deux candidats réduit, par rapport à 2017. Concernant la forme de ce débat, Marine Le Pen prendra la parole en première et le premier thème abordé sera le pouvoir d'achat.

En attendant, le débat de l'entre-deux-tours, RTL.fr vous rafraîchit la mémoire sur les points essentiels du programme de Marine Le Pen.

1. Pouvoir d'achat

La mesure-phare du programme de Marine Le Pen concerne le prix des carburants. La candidate propose de baisser la TVA de 20% à 5,5% sur les carburants, le fioul, le gaz et l'électricité. Elle souhaite aussi exonérer de cotisations patronales les entreprises qui augmentent les salaires, soit jusqu'à trois Smic, de 10%.

Marine Le Pen veut aussi renationaliser les sociétés d'autoroutes, privatiser l'audiovisuel public et créer un "chèque-formation" mensuel de 200 à 300 euros pour les apprentis, alternants et leurs employeurs.

La candidate souhaite exonérer d'impôt sur le revenu les jeunes jusqu'à 30 ans et aussi exonérer d'impôt sur les sociétés les entrepreneurs de moins de 30 ans pendant les 5 premières années. Elle veut aussi instituer une part fiscale complète dès le deuxième enfant et créer un prêt à 0% pour les jeunes familles.

2. Immigration

La candidate du Rassemblement national veut "arrêter l'immigration incontrôlée". Elle propose d'organiser un référendum sur un projet de loi révisant la Constitution pour y inscrire la "maîtrise" de l'immigration. Elle souhaite aussi qu'y figure la "priorité nationale" et la primauté du droit national sur le droit international et européen.

Marine Le Pen veut rétablir le délit de séjour irrégulier, qui obligera les fonctionnaires, en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale, de "dénoncer" la présence de clandestins. Elle souhaite aussi réserver les aides sociales aux Français et conditionner les prestations de solidarité à 5 ans de travail.

La priorité nationale sera nécessaire pour l'accès au logement social et à l'emploi, selon elle. Autres mesures : la fin du regroupement familial, la suppression de l'autorisation de séjour pour tout étranger n'ayant pas travaillé depuis un an, l'expulsion de clandestins, délinquants et criminels étrangers, fichés S étrangers, la surpression du droit du sol et la naturalisation sur des critères de mérite et d'assimilation.

3. Sécurité

Marine Le Pen souhaite aussi "éradiquer les idéologies islamistes". Pour cela, elle propose d'interdire la "pratique, la manifestation ainsi que la diffusion publique", au cinéma, dans la presse comme à l'école, des "idéologies islamistes" et le port du voile dans l'espace public.



Sur le volet sécuritaire, Marine Le Pen prône le rétablissement des peines planchers, la création d'une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Elle veut aussi doubler le nombre de magistrats, créer 25.000 nouvelles places de prison en 2027 et supprimer toute possibilité de réduction ou aménagement de peine.

4. Retraites

Sur l'épineux sujet des retraites, Marine Le Pen défend un départ à 60 ans avec 40 annuités réservées aux Français entrés dans la vie active avant l'âge de 20 ans. Elle défend aussi une retraite entre 60 et 62 ans pour les Français entrés dans la vie active entre 20 ans et 24,5 ans, système inchangé au-delà de 25 ans.



Elle souhaite réindexer les retraites sur l'inflation, revaloriser le minimum vieillesse à 1.000 euros et restaurer la demi-part fiscale en faveur des veuves et veufs.

5. Ecologie et agriculture

Sur l'"indépendance énergétique", Marine Le Pen veut supprimer les subventions aux énergies "intermittentes", arrêter les projets éoliens et démanteler progressivement les parcs existants et relancer la filière nucléaire, hydroélectrique et investir dans l'hydrogène.



Elle évoque aussi la nécessité de mettre en place une "souveraineté alimentaire". Cela passerait par le fait de retirer l'agriculture des traités de libre-échange, de faire intervenir l'Etat dans la fixation des prix, d'interdire les importations ne respectant pas les normes françaises et contraindre les cantines à utiliser 80% de produits français.

6. PME

Sur le volet économique, Marine Le Pen se concentre sur les PME. Elle propose de baisser les impôts de production des PME-TPE, de supprimer les impôts sur les transmissions d'entreprises et créer un impôt sur la fortune financière, pour taxer la spéculation.

7. Santé

Dans la France post-crise sanitaire liée au coronavirus, Marine Le Pen propose un plan de 20 milliards d'euros sur 5 ans. Objectif : revaloriser les salaires des soignants. Elle souhaite aussi la suppression des Agences régionales de santé (ARS)

8. Education

Marine Le Pen veut supprimer l'enseignement des langues et cultures d'origine. Autre mesure : sanctionner l'absence d'assiduité par la suspension des allocations familiales et des bourses scolaires. Pour les professeurs, elle propose d'augmenter la grille indiciaire des enseignants de 3% par an.