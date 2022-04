Présidentielle 2022 : la place du fauteuil lors du débat peut-elle s'avérer décisive ?

Le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle de ce mercredi 20 avril pourrait s'avérer décisif dans la course à la présidence qui oppose Marine Le Pen à Emmanuel Macron. De nombreux détails ont ainsi été réglés à l'avance et notamment la place du fauteuil de chacun des candidats lors de cet affrontement. Une place qui pourrait avoir une importance décisive... Du moins, si l'on est superstitieux.

D'après un tirage au sort qui a été effectué plus tôt, c'est donc la candidate RN qui sera placée sur la droite. Une position qui pourrait être anecdotique, mais qui l'est beaucoup moins quand on regarde les résultats des précédents débats présidentiels. Celui qui est assis à droite a donc statistiquement beaucoup plus de chances de remporter l'élection.

En 1974, lors du premier débat d'entre-deux-tours, Valéry Giscard d'Estaing l'a remporté alors qu'il était sur le siège de gauche, mais il faut toujours une exception. En 1981 et en 1988, François Mitterrand était lui bien assis sur le fauteuil de droite. Une statistique qui se vérifie en 1995 avec la victoire de Jacques Chirac, assis lui aussi à droite face à Lionel Jospin. Rebelote en 2002 face à Jean-Marie Le Pen.

En 2007, François Hollande fait à nouveau exception tandis qu'Emmanuel Macron était une fois encore assis sur le siège de droite lors de sa victoire en 2017. Le siège de droite remporte le match 5-2. Évidemment, cette analyse ne présage en rien des résultats du second tour de l'élection présidentielle qui aura lieu ce dimanche 24 avril.