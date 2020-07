Coronavirus : ces villes qui rendent obligatoire le port du masque en extérieur

publié le 28/07/2020 à 14:28

La Rochelle, Le Touquet, Laval ... Les arrêtés municipaux obligeant le port du masque, même dans les espaces extérieurs, se multiplient à travers la France alors qu'une recrudescence de cas inquiète.

Depuis le 20 juillet, le port du masque est imposé dans l'ensemble des lieux publics clos. Mais la mesure ne contente pas des municipalités qui, confrontées une hausse des contaminations ou à une arrivée massive de vacanciers, préfèrent aller plus loin en obligeant cette protection même dans la rue.

L'obligation se restreint généralement à un certain périmètre, avec une densité de population plus soutenue. À La Rochelle, elle concerne donc, depuis le 22 juillet, l'hyper-centre de la ville ainsi que le secteur du Vieux-Port. Même logique à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) où il faudra se déplacer masqué dans les allées piétonnes à proximité de la plage jusqu'au 31 août et au Touquet-Paris-Plage, où l'arrêté prendra effet le samedi 1er août.

Plusieurs arrêtés en Mayenne

En plus des stations balnéaires, le port du masque dans les espaces publics se généralise en Mayenne, où l'Agence régionale de santé continue à alerter sur la situation sanitaire. La mesure est appliquée dans le chef-lieu, Laval, comme dans les communes de Château-Gontier-sur-Mayenne, Evron et Mayenne.

En Ille-et-Vilaine, la mairie de Saint-Malo a annoncé le 30 juillet avoir pris un arrêté rendant obligatoire jusqu'au 30 août le port du masque dans la ville intra-muros et sur les remparts.

Parmi les autres communes concernées : Concarneau (Finistère), Abbeville (Somme), Saint-Brieuc (Côte-d'Armor), le Grau-du-Roi (Gard) et même des villes plus importantes encore comme Annecy, qui oblige le port du masque pour faire son marché, ou Troyes où la restriction s'applique dans les parcs. Le 21 mai, Strasbourg avait été l'une des premières villes à prendre un arrêté, une mesure suspendue par le tribunal administratif qui l'estimait injustifiée.