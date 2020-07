publié le 24/07/2020 à 13:33

Le 23 juillet, la France a franchi le seuil des 1.000 nouvelles contaminations en 24 heures, avec 10 nouveaux foyers de cas groupés détectés. L'Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire, qui englobe la Mayenne, a fait un nouveau point ce vendredi 24 juillet et constate également une augmentation du nombre de cas.

C'est dans ce département que la vigilance est la plus forte. La Mayenne a enregistré 110 nouveaux cas pour 100.000 habitants sur sept jours, ce qui signifie que le taux d'incidence, huit fois supérieur à celui de la région Pays de la Loire, a été multiplié par deux par rapport aux chiffres communiqués une semaine avant.

Une augmentation très importante mais normale selon les autorités sanitaires, puisque les dépistages sont de plus en plus nombreux. 12.000 tests quotidiens sont réalisés, contre 8.000 il y a peu. En revanche, il y a un indicateur plus inquiétant : le taux de positivité, à savoir le pourcentage de tests positifs par rapport à la totalité des tests réalisés. Depuis début juillet, il était en baisse constante, mais une tendance légère à la hausse est constatée depuis le mardi 21 juillet.

Une situation qui pour l'instant n'a pas de conséquence sur l’accueil des malades : pas de tension aux urgences, ni dans les services d'hospitalisation et de réanimation. En Mayenne, huit personnes sont en ce moment hospitalisées, dont deux en réanimation.

