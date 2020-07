Coronavirus : qui protège-t-on lorsque l’on porte un masque ?

publié le 28/07/2020 à 15:47

À quel point le masque nous protège-t-il du coronavirus ? Depuis que le masque est devenu obligatoire en France dans tous les lieux publics clos, la question se pose d'autant plus. Ces derniers jours, des recherches semblent montrer que le masque protège non seulement les autres, mais aussi celui qui le porte, rapporte le New York Times.

Une équipe de chercheurs de Californie et du Maryland a en effet publié un article dans le Journal of General Internal Medicine, dans lequel ils assurent que les masques peuvent empêcher le virus de passer dans le corps, ou réduire les symptômes de l'infection.

Les recherches américaines se basent sur des expériences sur les animaux et des observations de la pandémie. Selon les scientifiques, les masques peuvent être suffisants pour bloquer une partie des gouttelettes contaminées par la Covid-19, au point d'éviter des contaminations. Et même contaminé, le virus serait moins virulent chez ceux qui portent des masques. En effet, les personnes portant un masque seraient exposées à un moindre nombre de gouttelettes infectées, et seraient plus susceptibles d'être asymptomatiques.

Des observations, pas des preuves

Le New York Times précise toutefois que ces observations n'ont pas valeur de preuve, et rien n'est certain. Pour prouver que le masque protège les personnes qui les portent, il faudrait faire des expériences en les exposant directement au virus, ce qui n'est pas franchement éthique. Des chercheurs chinois ont seulement pu mener une expérience similaire sur des hamsters, en séparant les cages avec des masques chirurgicaux. La plupart des hamsters "masqués" n'ont pas été contaminés.

Pour l'instant, mieux vaut donc ne pas trop compter sur le port du masque pour vous protéger, et continuer à respecter les autres gestes barrières. Mais attention, que le masque vous protège ou pas directement, il faut continuer à en porter. En effet, comme l'explique le gouvernement, on est toujours mieux protégé avec un masque face à une personne malade.

Le document du ministère de la Santé sur la protection des masques Crédit : Ministère de la Santé

Mieux vaut un niveau de protection modéré, ou fort si les deux personnes portent un masque, que pas de protection du tout. Surtout, le port du masque est important parce qu'il vous permet de protéger les autres, et en particulier les plus fragiles.