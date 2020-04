et AFP

publié le 28/04/2020 à 20:27

L'Assemblée nationale a validé par 368 voix contre 100, et 103 abstentions, le plan de déconfinement présenté mardi 28 avril par le Premier ministre Édouard Philippe.

La plupart des députés de gauche ont voté contre, ceux de droite se sont majoritairement abstenus sur ce plan soutenu par les élus LREM et MoDem. Le plan prévoit un déconfinement sous conditions à partir du 11 mai, par étapes et sur mesure selon les territoires face à l'épidémie de coronavirus.



Édouard Philippe avait annoncé quelques heures plus tôt le plan du gouvernement concernant le déconfinement. Il a détaillé des mesures sur les transports, les tests, le port du masque, les entreprises. Édouard Philippe a notamment expliqué qu’après une première phase de déconfinement le 11 mai, une nouvelle étape s’ouvrirait le 2 juin pour trois semaines, avec de nouvelles mesures qui dépendront du niveau de l’épidémie.