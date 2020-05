et AFP

publié le 04/05/2020 à 18:02

Emmanuel Macron a assuré lundi que la phase du déconfinement, à partir du 11 mai, devait être abordée avec "beaucoup d'organisation", de "calme", "de pragmatisme et de bonne volonté" promettant que "tout" sera organisé d'ici à ce jeudi.

Les "derniers détails" sur le déconfinement à partir du 11 mai seront annoncés jeudi 7 mai par le gouvernement, a annoncé le chef de l'État.

Ce déconfinement est "une étape qui est indispensable" et "qu'il faut aborder avec beaucoup d'organisation, de méthode, avec aussi beaucoup de calme. Je comprends toutes les inquiétudes, mais on va les régler à chaque fois au bon niveau. (...) Il faut le faire avec beaucoup de pragmatisme et de bonne volonté. C'est ça l'esprit qui est le nôtre."

De nombreux doutes sont exprimés par des élus, des syndicats et des associations avant la date du 11 mai, concernant notamment le retour à l'école de certains élèves.

Le 11 mai, "pas un retour à la normale"

"Je veux rassurer nos concitoyens : nous prendrons les décisions dans leurs détails jeudi. Nous organisons tout d'ici là (...) Et on fera les choses en bon ordre partout sur notre territoire", a assuré Emmanuel Macron à l'issue d'une visioconférence avec d'autres dirigeants sur une levée de fonds pour les traitements et vaccins.

Le 11 mai, "ce n'est pas un retour à la normale", mais "une nouvelle étape" de "cette vie avec le virus après le confinement", a-t-il précisé.

"Nous devons apprendre à vivre avec ce virus tant que nous n'avons pas un traitement stable ou un vaccin (...) Ce serait irresponsable de dire : 'Tant qu'on n'a pas de vaccin, on doit continuer le confinement'", a-t-il ajouté, en indiquant avoir échangé "pendant deux heures" avec des scientifiques ce lundi matin.

Après le 11 mai, "nous aurons trois semaines", jusqu'au 2 juin, pour "avoir une vision plus claire de comment les choses évoluent", a précisé Emmanuel Macron.