L'Europe est devenue, ce jeudi 17 décembre, la première région du monde à enregistrer plus d'un demi-million de morts du coronavirus, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé.

Les 52 pays et territoires de la région européenne - qui va à l'est jusqu'à l'Azerbaïdjan et la Russie - totalisaient au moins 500.069 décès (pour 23.059.233 contaminations déclarées), devant l'Amérique latine et les Caraïbes (477.404 morts, 14.229.617 cas), les États-Unis/Canada (321.287, 17.463.834), l'Asie (208.149, 13.258.651), le Moyen-Orient (85.895, 3.713.430) et l'Afrique (57.423, 2.432.069) et l'Océanie (943, 30.634).

L'Europe est redevenue l'épicentre de la pandémie depuis octobre - aux côtés des États-Unis -, après l'avoir déjà été en mars-avril. Les pays européens dans lesquels le plus de nouveaux morts ont été recensés sur les 7 derniers jours sont l'Italie (4.798 décès, +2% par rapport à la semaine précédente), la Russie (3.846, +5%), l'Allemagne (3.495, +24%), le Royaume-Uni (2.954, +3%), la Pologne (2.754, -7%) et la France (2.713, -4%).

