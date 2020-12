publié le 18/12/2020 à 07:06

L'épidémie gagne encore du terrain. 250 personnes sont mortes de la Covid-19 ces dernières 24h : des indicateurs qui continuent d'inquiéter les autorités sanitaires. Depuis deux jours, les chiffres des nouvelles contaminations repartent à la hausse. Tandis qu'on était sur un plateau depuis plusieurs semaines autour de 12-13.000 nouveaux cas quotidiens, hier soir nous étions à plus de 18.000, et mercredi soir. à plus de 17.000.

Un signe que le virus reprend de la vigueur : le taux de reproduction vient de repasser significativement au-dessus de 1 dans plusieurs régions : les Pays-de-Loire, l'Île-de-France et la Normandie. Cela signifie qu'une personne infectée en contamine plus d'une et que l'épidémie repart.

Par ailleurs, le nombre de nouvelles hospitalisations ne baisse plus. Même chose pour les réanimations. Quant au taux d'incidence, qui correspond au nombre de personnes infectées pour 100.000 habitants, il était à 123 hier. Ce dernier est en hausse constante depuis le 1er décembre.

À écouter également dans ce journal :

Macron positif au coronavirus - Le président souffre de fièvre, de toux et d'une fatigue importante. Emmanuel Macron a quitté l'Élysée jeudi soir afin de s'isoler à la Lanterne, la résidence d'État situé à Versailles.



Police - Les représentants des syndicats de police sont reçus aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Au menu : des discussions concernant notamment la formation, les moyens matériels et humains, mais aussi l'inspection des forces de l'ordre.



Procès du Thalys - Le tireur du Thalys, Ayoub El Khazzani a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. En 2015, il avait projeté un attentat à bord d'un train Amsterdam-Paris. Trois autres accusés, soupçonnés de l'avoir aidé, écopent de 7 à 27 ans de prison.