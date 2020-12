publié le 16/12/2020 à 16:32

Il y a urgence en Europe : le continent est frappé de plein fouet par la deuxième vague de la pandémie de coronavirus. L'Allemagne a fait pression sur ses partenaires pour accélérer le processus de validation et lancer les campagnes de vaccination. De fait, elle vient de battre son nombre record de morts au premier jour du confinement.

Presque 28.000 nouvelles contaminations en 24 heures et 852 morts recensés, c'est du jamais vu depuis le début de l’épidémie, et cela explique aussi pourquoi la vie publique s’arrête outre-Rhin ce mercredi 16 décembre et jusqu’au 10 janvier. Tous les magasins ferment sauf les commerces essentiels (magasins d’alimentation, pharmacies, drogueries). La plupart des écoles ont fermé elles aussi trois jours avant le début officiel des vacances.

Compte tenu de la situation sanitaire "préoccupante, les autorités demandent à la population de se confiner volontairement : les Allemands ne pourront pas passer Noël avec plus de quatre personnes de leur famille proche en plus de leur foyer.

Dans l'attente du vaccin

Angela Merkel s'est dite très inquiète mardi devant les parlementaires, inquiète de l'évolution de l'épidémie, alors que le taux d'occupation des lits en réanimation a dépassé les 80%.

Voilà pourquoi Berlin et d'autres gouvernements européens ont mis la pression sur l'Agence européenne des médicaments pour qu'elle avance d'une semaine sa procédure d'autorisation.

Tous les centres de vaccination seront prêts à démarrer en Allemagne, dès que la validation définitive du vaccin du groupe Pfizer interviendra, soit quelques jours avant la fin de cette année 2020.