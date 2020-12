publié le 11/12/2020 à 19:44

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le ministère de la Santé italien auraient-ils "conspiré" pour faire retirer un rapport sur l'épidémie de coronavirus ? Selon la presse britannique, un rapport accablant sur la situation en Italie en mai aurait été supprimé du site de l'organisation.

Selon The Guardian, le rapport de 102 pages aurait été enlevé à la demande de Ranieri Guerra, le directeur général adjoint des "initiatives stratégies" de l'OMS. Or, il faisait aussi partie de l'équivalent du Conseil scientifique en Italie, et a travaillé pour le ministère de la Santé italien entre 2014 et 2017.

Le rapport, réalisé par le scientifique de l'OMS Francesco Zambon soutenait selon The Guardian et le Financial Times que l'Italie n'était pas préparée à l'épidémie à cause d'une mauvaise gestion depuis 2006, et que la réponse des hôpitaux avait été "improvisée, chaotique et créative".

Démenti de l'OMS et du ministère de la Santé italien

Alors qu'une enquête préliminaire a été ouverte sur la gestion de crise à Bergame, la ville italienne la plus meurtrie par le virus, ce rapport se retrouve au cœur des investigations. Selon le Guardian, Ranieri Guerra aurait été entendu par les autorités, mais l'OMS aurait "insisté pour que [Francesco Zambon] et les dix autres chercheurs impliqués dans le rapport soient dispensés de témoigner". Francesco Zambon soutient qu'il désire témoigner, mais que l'OMS lui déconseille. Le chercheur soutient aussi avoir été menacé par Ranieri Gierra.

De son côté, l'OMS déclare avoir supprimé le rapport parce qu'il contenait "des inexactitudes et incohérences". "Pendant qu'il était hors ligne, une décision a été prise d'utiliser un nouveau mécanisme [...] pour aider les pays membres à mener l'examen de leurs actions et évaluer leurs réponses à la Covid-19", a déclaré l'organisation auprès du Financial Times. "Ce document n'a, donc, pas été republié".

Le ministère de la Santé italien a quant à lui nié toute implication. Le rapport "n'a jamais été envoyé au ministre de la Santé, qui ne l'a donc jamais examiné ni commenté", a indiqué le ministère au Guardian.