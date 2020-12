Coronavirus : le maire de Reims propose un reconfinement après Noël

publié le 22/12/2020 à 20:59

L'épidémie de coronavirus persiste malgré le deuxième confinement, et un déconfinement plus dur que prévu. Dans l'Est de la France en particulier, les cas se multiplient et les indicateurs se dégradent. L'Agence régionale de Santé juge d'ailleurs la situation "préoccupante".

À Reims, dans la Marne, le maire Arnaud Robinet (Les Républicains) a ainsi évoqué ce mardi 22 décembre sur Franceinfo la possibilité de reconfiner après Noël. "Laissons les Français faire Noël en famille et ensuite un reconfinement à partir du 25 ou du 26 jusqu'à la rentrée, c'est-à-dire jusqu'au 3 ou 4 janvier", a-t-il déclaré sur la radio publique. Il propose un reconfinement "soit de façon territoriale", soit "au niveau national".

Selon lui, la flambée du nombre de cas pourrait être liée à la vague de froid, mais aussi au déconfinement, qui favoriserait les échanges, "notamment les échanges transfrontaliers".

Alors que de nombreux experts, comme le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy, n'excluent pas la possibilité d'une troisième vague épidémique, la question d'un nouveau confinement après les fêtes se pose. Pour l'heure, rien n'est encore fixé. D'autres pays, comme l'Autriche ou l'Irlande, en sont aujourd'hui à leur troisième confinement.