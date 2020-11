publié le 12/11/2020 à 19:09

Les autorités répètent que ce n'est pas le moment de desserrer la bride en matière de confinement. Alors cette stratégie est-elle la bonne ? Peut-on vraiment espérer une réelle amélioration d'ici 15 jours ? RTL a choisi d'aller en Irlande, un pays qui applique à peu près les mêmes règles que nous, mais depuis plus longtemps.

Les Irlandais étaient les premiers, en Europe, à se reconfiner, le 21 octobre, soit une dizaine de jours avant la France. Le Premier ministre du pays, Micheál Martin, imposait alors ce qu’il appelait "les mesures les plus strictes du continent" : fermetures des commerces non essentiels, télétravail, limitation des déplacements ; tout en conservant les écoles ouvertes.

Trois semaines plus tard, il semblerait bien que la stratégie commence à payer : en Irlande, le taux d’incidence, soit le nombre de tests positifs pour 100.000 habitants, a chuté de plus de 50% au cours des deux dernières semaines. C’est une amélioration significative et une trajectoire positive, selon les autorités sanitaires, qui rappellent qu’il ne faut pas baisser la garde.

