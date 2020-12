publié le 21/12/2020 à 10:49

En cette période de Noël, votre facture d'électricité ne vous fera pas de cadeau. Une hausse des prix de 2% est prévue pour le mois de janvier prochain. La raison avancée par les fournisseurs d'énergie : la crise sanitaire.

Pendant le reconfinement par exemple, un quart des salariés ont travaillé ou travaillent encore de chez eux au cours de ces dernières semaines. À la différence du printemps, ils ont davantage chauffé leur maison et ont consommé plus d'électricité avec leurs appareils électroniques. Les syndicats estiment déjà que ce télétravail constitue de 100 à 150 euros de frais en plus pour les salariés par mois, dont une partie d'électricité et de gaz. De son côté, Engie enregistre une hausse de 20% de la consommation d'électricité cet hiver.

Ajoutons au télétravail, la tension de notre production d'électricité. RTE qui gère l'approvisionnement avait prévenu : l'hiver sera sous surveillance parce que l'entretien des réacteurs n'a pas pu se faire normalement au printemps. Les producteurs ont pris les devants et ont acheté de l'électricité chez nos voisins, et tout cela coûte plus cher bien sûr.

Tous ces facteurs vont se ressentir sur la facture l'an prochain : Le Parisien annonce ce matin une augmentation possible de 30 euros à partir de janvier, tous les mois. En réalité ça fait déjà dix ans que la facture augmente régulièrement.