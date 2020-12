publié le 16/12/2020 à 18:57

La fin de l’année approche mais la France ne voit toujours pas le bout du tunnel dans sa lutte contre la pandémie de Covid-19. Jean-François Delfraissy a prévenu, mercredi 16 décembre, que l'enjeu sanitaire est d'éviter "une reprise" de la circulation du virus et une troisième vague en janvier.

D'après le spécialiste, deux hypothèses peuvent intervenir au début de l'année 2021 : soit "une troisième vague moins importante arrivera fin février ou début mars", soit la prochaine vague épidémique interviendra "à la mi-janvier". Conséquence de la propagation du virus pendant les fêtes de fin d’année.

"Il faut qu'on baisse" le nombre d'infections "et cela va être difficile pendant ces périodes de fêtes", a-t-il ajouté au micro de RTL, en rappelant que les principaux lieux de contamination sont ceux où l'on retrouve "nos proches". "Si on fait attention", on pourra éviter une troisième vague rapide et une "reprise importante" du virus au début de l'année.

Par ailleurs, le président du conseil scientifique a estimé que le couvre-feu peut continuer à participer au déclin de l'épidémie. Il est toutefois resté prudent sur la réouverture des salles de sport et des restaurants en janvier. "On verra le niveau de circulation du virus à ce moment-là ", a déclaré l'immunologiste.