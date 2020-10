publié le 28/10/2020 à 08:59

Depuis quelques jours, nous avons retrouvé le Jean-Luc Mélenchon des mauvais jours. Pas l’orateur hors pair, certainement le meilleur de la classe politique actuelle, mais le Jean-Luc Mélenchon éruptif, énervé, irrespectueux… Pas du tout un prochain candidat à la présidentielle.

Il répond avec virulence au ministre de l'Education, parle de "machine" Schiappa dans un ton dédaigneux… Le leader de La France Insoumise ne supporte pas le procès en islamo-gauchisme que lui intente le gouvernement. Un procès qui était plutôt lancé jusque-là par Marine Le Pen. Et c’est vrai aussi que l’accusation d’islamo-gauchisme est portée sans aucune nuance par les ministres Gérald Darmanin et Jean-Michel Blanquer. La France Insoumise serait quasiment devenue co-responsable de l’attentat immonde de Conflans-Sainte-Honorine. Mais la réaction de Jean-Luc Mélenchon montre que ces membres du gouvernement ont touché un point sensible.

Est-ce qu'il y aurait une ambiguïté de la France Insoumise avec l’islamisme ? Oui… Jean-Luc Mélenchon demande des preuves. Il y en a une. Même s'il s'en défend : sa participation à la manifestation du 10 novembre 2019. Une manifestation co-organisée par des infréquentables et notamment par le Collectif contre l’islamophobie, proche des Frères musulmans et cheval de Troie de l’islamisme politique.

Jamais deux sans trois ?

Il y a aussi dans les rangs de la France Insoumise des communautaristes et autres indigénistes que Jean-Luc Mélenchon accepte sans problème.

Ça ne le disqualifie pas pour autant pour la présidentielle. En revanche, Jean-Luc Mélenchon montre des signes de nervosité, peu compatibles avec l’annonce dans quelques jours d’une candidature. Juste avant de se lancer dans le long combat difficile d’une présidentielle, c’est à se demander si le leader de la France Insoumise veut vraiment être candidat.

Lundi, il a eu cette phrase : "Ma carrière est derrière moi." Mardi, il a dit : "Je pense qu’il y a encore un trou de souris pour nous." Étrange formule pour quelqu’un qui a l’ambition de rassembler la gauche. Étrange formule aussi de la part d’un homme qui expliquait il y a encore quelques semaines à peine que sa troisième candidature serait la bonne… tel un François Mitterrand ou un Jacques Chirac.

Jean-Luc Mélenchon continue de penser qu’il n’est pas passé loin de la victoire la dernière fois, que ses 7 millions de voix seront encore là en 2022. Jean-Luc Mélenchon oublie que depuis 2017 il a déjà beaucoup abîmé son image. Et ces derniers jours, il n'est pas en train de la redorer.