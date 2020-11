Coronavirus en France : Olivier Véran, l'homme fort du gouvernement ?

publié le 03/11/2020 à 17:04

La ligne Véran en force au gouvernement. Lors de l'entrée en application de nouvelles mesures pour "donner un coup de frein" à la deuxième vague de coronavirus et ralentir la saturation des hôpitaux, l'exécutif jongle entre les enjeux sanitaires et les enjeux économiques. Au risque de provoquer des couacs sur la mise en œuvre des arbitrages.

Dernier élément en date : la fermeture des commerces de proximité et les rayons de produits non-essentiels rendus inaccessibles dans les supermarchés. Un choix ferme acté par Jean Castex qui a voulu reprendre le dossier en main, lors de son interview à la télévision le 1er novembre.

"C'est dommage, car on aurait pu anticiper le fait que les nouvelles mesures de confinement, même si elles sont légitimes sur le fond, n'allaient pas passer facilement dans l'opinion", explique dans Le Parisien le maire de Poissy Karl Olive.

Olivier Véran remporte les arbitrages

Une "ligne de crête", des mots du gouvernement répétés à plusieurs reprises pour expliquer les décisions. Sur RTL, Bruno Le Maire déclarait : "Il y a une crise sanitaire. Notre premier objectif est de stopper la circulation du virus. Il faut que nous arrivions à freiner cette circulation (...) et que dans le même temps, nous arrivions à maintenir une activité économique et du travail pour les Français. C'est cet équilibre que nous devons trouver". Le ministre de l'Économie a ensuite ajouté que "dans cette première phase, il est essentiel de dire qu'un certain nombre d'activités vont être réduites", fixant une nouvelle échéance et donc une nouvelle étape "dans dix jours".

Quelques semaines auparavant, cette question s'était posée avec deux lignes qui s'étaient affrontées entre Roselyne Bachelot, ministre de la Culture et toujours Olivier Véran. La ministre de la Culture avait plaidé pour une dérogation du couvre-feu concernant les spectacles.

Et là encore, c'est la ligne sanitaire qui a emporté les arbitrages. Le Premier ministre et le ministre de la Santé ont annoncé la mise en place d'un couvre-feu dans plusieurs villes de France. Cela avait provoqué une reprogrammation des salles de spectacles et de cinéma, durement impactées par la crise sanitaire du coronavirus.

"Au front matin, midi et soir"

Le ministre de la Santé a aussi le soutien inconditionnel de Jean Castex. Le 15 octobre dernier, le premier ministre a affirmé sa confiance "totale" envers Olivier Véran, dont le domicile et les bureaux avaient fait l'objet de perquisitions dans le cadre d'une information judiciaire sur la gestion de la crise du coronavirus.

Le chef du gouvernement lui a adressé un "hommage" pour "son courage et sa détermination face à cette crise". "Olivier Véran est en fonction depuis plusieurs mois. Matin, midi, soir, la nuit et le week-end, il est toujours au front, je peux en attester, il ne ménage ni son temps ni sa grande compétence. C’est un atout pour notre pays pour faire face au défi auquel on est confronté", avait ajouté Jean Castex.